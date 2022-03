New World beendet im März seine aktuelle Story – Bringt neue Waffe und neues Dungeon

New World bekommt auch im März wieder ein großes Update mit dem Namen „Heart of Madness“. Das wurde nun vorgestellt. Mit dabei sind neue Story- und neue Endgame-Inhalte. Wir von MeinMMO verraten, was im März passiert.

Was steckt im März-Update von New World? Im Fokus stehen vor allem drei große Neuerungen:

Mit „Herz des Sturmwinds“ wird ein neues Dungeon veröffentlicht, das die Hauptgeschichte rund um Isabella aufgreift.

Die neue Waffe Donnerbüchse kommt ins Spiel.

Neue Gegner sollen in den alten Gebieten auftauchen.

Außerdem soll auch das März-Update einige Balance-Änderungen und Bugfixes enthalten.

Wann erscheint der Patch? Ein genaues Datum gibt es bisher noch nicht. In der Regel erscheinen die Updates aber erst zwei bis drei Wochen nach dem Start auf dem PTR und damit gegen Ende des Monats.

Erst am 28. Februar wurde das letzte große Update in New World veröffentlicht, das über 100 Fehler behoben und das Kampfsystem flüssiger gemacht hat.

Neues Dungeon schließt die bisherige Story ab

Was ist das genau für ein Dungeon? Tempest’s Heart ist die „verdrehte Hauptstadt“ von Myrkgard und entsprechend wird sich das Dungeon in Bruchberg befinden. Darin erwartet euch Isabella, die ihr im finalen Kampf besiegen sollt.

Das Dungeon ist für 5 Spieler der Stufe 60 ausgelegt. Die Entwickler empfehlen einen Rüstwert von mindestens 550.

Wer sich bisher nicht für die Story von New World interessiert hat, findet hier eine Zusammenfassung:

Die Story von New World erklärt – Was ihr über die Welt von Aeternum wissen müsst

Donnerbüchse legt Fokus auf mittlere Reichweite und AoE-Schaden

Was ist das für eine neue Waffe? Die Donnerbüchse ist eine Schusswaffe, die ihr mit einer Hand abfeuert und die ihren Schaden hauptsächlich im Nahkampf und auf mittlerer Distanz zufügt. Sie skaliert mit den Werten Stärke und Intelligenz und kann somit auch von Nahkämpfern oder Magiern eingesetzt werden.

Wie gewohnt gibt es zwei Talentbäume:

Der Baum „Einschließung“ dreht sich darum zu Feinden hinzukommen und ihnen heißes Blei ins Gesicht zu schleudern.

„Chaos“ hingegen legt seinen Fokus auf Distanz und große AoE-Explosionen.

So sieht die Donnerbüchse in Aktion aus.

Zusammen mit der Donnerbüchse kommt auch eine neue legendäre Waffe, die ihr euch über eine Quest in Ebenmaß erspielen könnt.

Was bringt das Update noch? Laut dem neusten Blogpost soll es neue Gegner in den bereits vorhandenen Gebieten geben, ähnlich wie bei Patch 1.1, mit dem die Varangianischen Ritter eingeführt wurden.

Außerdem sind neue Bugfixes und Balance-Anpassungen geplant. Genauere Details dazu soll es mit dem Start des PTRs geben.

Der März wird generell ein interessanter Monat für New World. Denn im Laufe der kommenden Tage soll eine große Roadmap für die Zukunft vorgestellt werden. Viele Spieler warten sehnsüchtig darauf, um endlich zu erfahren, welche Inhalte dieses Jahr noch kommen.

