Lost Ark verschenkt jetzt Loot im Fever-Wochenende – Was steckt drin?

Ab sofort könnt ihr an mehreren Wochenenden in Lost Ark Bonus-Items abstauben. In dem Fever-Event bekommt ihr ganz leicht Kisten mit nützlichen Gegenständen. Welche es sind, verraten wir euch in dem Artikel.

Um dieses Event geht’s: Am Samstag, dem 26. März, startet in Lost Ark ein Fever-Event, bei dem die Spieler Geschenke erhalten können. Die Bonus-Kisten enthalten nützliche Items und sind nur für kurze Zeit verfügbar. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr sie alle bekommen wollt.

Alles, was ihr tun müsst, um die Geschenk-Kisten einzusammeln, ist, ins Spiel einloggen. Oben rechts neben eurer Mini-Map findet ihr ein kleines Icon in Form einer geflügelten Uhr. Es ist das Fever-Menü.

Klickt drauf, um ein neues Fenster aufzumachen und schon könnt ihr dort eure erste Bonus-Kiste abholen.

Diese Gegenstände bekommt ihr: Als Belohnung für das Einloggen während der Fever-Wochenenden bekommt ihr einmalig eine Kiste mit nützlichen Verbrauchsgegenständen.

Es handelt sich dabei um:

5x Truhe mit heilenden Kampfgegenständen

5x Truhe mit Gebrauchsgegenständen

5x Truhe mit offensiven Kampfgegenständen

Die Kisten selbst sind prall gefüllt mit allen möglichen Items. Die genauen Inhalte könnt ihr hier sehen:

Hier sind alle Inhalte der Bonus-Kisten

Wie lange dauert das Event? Ihr könnt die erste Ladung der Items sofort abholen, wenn ihr euch an diesem Wochenende zwischen 11:01 Uhr am Samstag und 10:59 Uhr am Sonntag ins Spiel einloggt.

Das Ganze wird noch an 2 weiteren Wochenenden passieren und endet am 10. April. Ihr könnt euch also insgesamt 3 große Kisten mit Verbrauchs-Items sichern.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, kurz ins Spiel einloggen.

Erst vor wenigen Tagen erschien in Lost Ark ein neues großes Update, das viele Probleme anging:

Lost Ark: Neues Update bringt Geschenke und Spieler lieben es – „Wird mein Leben so viel einfacher machen“