Twitch-Star shroud wird in letzter Sekunde von Lost Ark um seinen Loot gebracht – Bleibt verzweifelt zurück

Der Twitch-Streamer shroud ist derzeit viel in Lost Ark unterwegs und bekämpft mittlerweile auch die schweren Bosse. Er tötet im Video einen von ihnen, doch wird in letzter Sekunde um seinen Loot gebracht, von dem MMORPG selbst. Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Wer ist shroud? shroud ist ein ehemaliger Profi-Spieler von Counter-Strike: Global Offensive für das erfolgreiche Team Cloud9. Seit einiger Zeit ist er nun aber auf Twitch unterwegs und spielt andere Spiele wie Escape from Tarkov, New World oder auch Lost Ark.

Derzeit hat shroud fast 10 Millionen Follower auf Twitch und 11.865 durchschnittliche Zuschauer. Er zählt damit zu den größten Streamern überhaupt auf der Plattform und macht regelmäßig auf sich aufmerksam.

Was ist ihm passiert? Kurz vor dem Server-Down von Lost Ark am 24. März spielte shroud noch einen der kniffligen Abyssal-Dungeons. Diese gehören zu dem anspruchsvollsten Content in Lost Ark und können nur 6 Mal pro Woche pro Charakter abgeschlossen werden, da sie auch enorm guten Loot bringen.

Doch um genau diesen Loot wurde shroud vom Spiel selbst betrogen, als die Server in den Wartungszustand gingen. Nur wenige Sekunden, bevor der Boss ins Gras gebissen hätte. Das ist gleich doppelt ärgerlich, denn obwohl er den Loot nicht bekommen hat, zählt der Run als “Versuch”. Shroud kann exakt diesen Boss also nicht noch einmal töten diese Woche.

Als ihm klar wird, was gerade passiert ist, wirkt shroud sehr verzweifelt. Er murmelt immer wieder “Nein, wenn meine Ult nur getroffen hätte, neiiiin”. Dann geht er in verzweifeltes Lachen über und macht sich ein wenig über sein eigenes Pech lustig.

“Naja, ich hab’s versucht” sagt er am Ende, obwohl er sich noch immer sichtlich darüber ärgert. Den Clip könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Drück F, um Respekt auszudrücken

Wie reagiert sein Chat? Die User in seinem Chat haben eine Art Vorahnung, denn die Server-Wartung war geplant und angekündigt. Bereits bevor shroud selbst aus dem Spiel fliegt, schreiben einige seiner Zuschauer, dass die Server jetzt down sind.

Anschließend bedienen sich viele dem von Call of Duty ins Leben gerufenen Meme “Drücke F, um Respekt auszudrücken” und spammen F in den Chat. Die Shooter-Fans drücken damit so viel aus, wie “Mein Beileid, Kumpel, aber lustig ist es schon.”

Anschließend beteiligen sich seine Zuschauer am verzweifelten Lachen von shroud und der Chat ist voll mit Kommentaren wie “HAHAH” und “lol”. Einige ärgern sich aber auch mit ihm und schreiben Kommentare wie “Du warst so nah dran!”.

Du hast es selbst kaputt gemacht: Einige seiner Fans gönnen dem Streamer aber auch sein Pech, da er von der Server-Wartung wusste und dennoch in den Dungeon ging. Einer schreibt “Du hast es dir selbst kaputt gemacht” und lacht dabei. Auch shroud selbst sieht es am Ende eher gelassen, auch wenn der fehlende Loot natürlich einen bitteren Beigeschmack hinterlässt.

Ist euch so etwas schon einmal passiert und habt ihr Mitleid mit dem Streamer? Oder findet ihr die Situation eher lustig und seht es ebenfalls so, dass shroud den fehlenden Loot hier selbst zu verantworten hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

Lost Ark gesteht Fehler beim ersten Content-Patch ein – Verspricht mehr Materialien und neue Klassen