Ein armer Spieler in Lost Ark verliert massig Loot, weil er einen schweren Fehler macht

Ein kleiner Fehler, der jedem von uns passieren könnte, sorgte dafür, dass ein armer Schlucker in Lost Ark eine Menge Loot verloren hat. Wir von MeinMMO erklären die Situation und sorgen dafür, dass euch das nicht passiert.

Was ist dem Spieler passiert? In Lost Ark läuft derzeit ein Event, was ganz ähnlich zu Mario Kart ist. Die Teilnehmenden müssen auf Zeit eine Strecke absolvieren und bekommen am Ende Loot, wenn sie es gut machen.

Kurze Zeit nach dem Ende des Matches öffnet sich ein Portal und man wird aus dem Event-Bereich hinaus teleportiert. Die Instanz der Karte ist dann geschlossen. Genau dieser Fakt sorgte aber dafür, dass ein armer Spieler auf reddit auf eine ganze Menge Loot verzichten musste.

Er beschloss nämlich, nach dem Ende des Events, noch schnell die erhaltenen Belohnungen auszupacken. Dabei handelte es sich um mehrere Säcke voll mit den wertvollen Life Shards, also der Währung, die ihr benötigt, um Ausrüstung zwischen Gearscore 802 und 1.302 zu verbessern.

Nur leider hatte er kein Pet ausgerüstet, was dazu führte, dass das meiste der blauen Scherben liegen blieb, als sich die Instanz schloss und das Event endete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ist das passiert? In Lost Ark sorgen die süßen Tierchen dafür, dass ihr auch wirklich euren Loot bekommt. Das automatische Aufheben von Gegenständen zählt zu den Hauptfunktionen der niedlichen Begleiter. Allerdings muss man die Pets auf einem neuen Charakter immer erst beschwören, bevor sie funktionieren. Noch dazu gibt es bestimmte Areale, die Pets ausschalten. Danach muss man sie händisch wieder aktivieren.

In dem Video erkennt man deutlich, dass der Spieler denkt, er hätte ein Pet ausgerüstet. Er wartet nämlich darauf, dass der Loot eingesammelt wird. Als er realisiert, dass nichts passiert, ist es aber bereits zu spät.

Er klickt noch panisch auf die gedroppten Items und versucht sie selbst aufzuheben, doch für einen Großteil der Life Shards kommt jede Rettung zu spät und sie verschwinden gemeinsam mit der Instanz des Events.

Laut eigenen Aussagen hat der Spieler etwa 10.000 Life Shards verloren. Das entspricht also ungefähr einem ganzen Tag farmen, und das nur, weil er kein Pet ausgerüstet hatte. Lernt also aus seinen Fehlern und achtet immer darauf, euer Tierchen parat zu haben.

Oder öffnet euren Loot einfach nicht in zeitlich begrenzten Instanzen. Das ist nur einer der 200 Kommentare, die der Post mittlerweile erreichen konnte.

Lost Ark: Spieler meckern über hohes Item-Level – Doch ein Profi erklärt, was alle übersehen

Die Community hat Mitleid übrig

Wie reagieren die Fans? Der Spieler postete seinen Verlust im reddit mit dem Titel „Macht nicht das, was ich gemacht habe und öffnet eure Materialien in einem Event ohne Pet“. Er bekommt dafür viel Zuspruch und noch mehr Mitleid.

Die Fans bestätigen unter dem Post, dass so etwas jedem passieren könne und viele bereits selbst vergaßen, ihre Tiere auszurüsten. Jedoch meist nicht in so brenzligen Situationen, wie es dem Thread-Ersteller passierte.

Noch dazu gibt es für die Umsetzung des Events ein wenig Kritik von den Spielern. Denn im Normalfall kann man in Dungeons, Raids und anderen zeitlich begrenzten Gebieten gar keinen Loot öffnen, um genau so ein Szenario zu verhindern. In diesem Event hat man das bei Smilegate und Amazon wohl aber nicht bedacht, was vereinzelte Fans nervt.

Was sagen die Spieler? Einige der Kommentare unter dem Video möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn die Fans auf reddit haben einiges zu sagen:

enjaydee schreibt: „Man erkennt genau die Sekunde, in der du merkst, dass kein Pet da ist, um den Kram aufzuheben.“

Naftris hat besonders viel Mitleid: „Es ist wirklich schwer, sich das anzusehen. Ich brauche einen ‘NSFL’-Tag hier!“ (NSFL=Not safe for life)

Auch für Meta-Blocker war es nicht leicht: „Heiliger Mist, ich war in Panik, während ich mir das angesehen habe!“

Enttäuscht davon ist user_bits und schreibt: „Dass das überhaupt möglich ist, ist einfach nur schlechtes Design.“

Was haltet ihr davon? Ist euch solch ein Fehler auch schon einmal passiert oder seid ihr lieber auf der sicheren Seite und macht euren Loot nur in ruhigen Momenten auf? Habt ihr das Event selbst schon gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Alle Tipps, Guides und Builds haben wir für euch in unserer Lost Ark Guide-Übersicht zusammengestellt.