Lost Ark: Community verzweifelt wegen Bot-Flut – „Jeder neue Spieler wird sofort wieder aufhören“

Das neue MMORPG Lost Ark ist in der letzten Wochen enorm erfolgreich. Das bringt leider auch Probleme mit sich. Eines der größten ist dabei die Menge an Bots, die einfach nicht aufzuhören scheint. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist die Situation in Lost Ark? Das Spiel legte einen enorm starken Start hin und konnte dabei über 1,3 Millionen Fans gleichzeitig in das MMORPG locken. Auch Wochen später macht Lost Ark immer noch einen guten Eindruck, hat jedoch mit Problemen zu kämpfen.

Doch auf die eine Million gesperrten Bots folgten, wenn man einigen Spielern im reddit Glauben schenken sollte, mehr als zwei Millionen neue. Die genauen Zahlen sind dabei reine Spekulation, fest steht nur, dass Lost Ark derzeit von Bots förmlich überrannt wird.

Die Situation wird schlimmer: Anfänglich waren nur die Startgebiete massiv von dem Botproblem betroffen, was dazu führte, dass es in der Community gar nicht so richtig ankam. Viele User der Foren und des Sub-Reddits sind bereits im Endgame und haben daher lange nichts von Bots mitbekommen.

Nun aber erreichen immer mehr Bots ebenfalls Stufe 50 und farmen dort die Chaos Dungeons, in denen es wertvolle Upgadematerialien zu ergattern gibt, die ihr benötigt, um eure Ausrüstung zu verbessern.

Das macht sich bereits jetzt im Preis der Materialien bemerkbar, denn die Upgrademats für den ersten Tier sind im Preis mittlerweile sehr deutlich gesunken. Das liegt nicht nur an den Bots, da auch immer mehr echte Spieler T1 und mehr erreichen, dennoch ist es gut denkbar, dass die Bots auch in diesen Preis mitreinspielen.

Szenen wie diese sind keine Seltenheit, sondern Alltag in Lost Ark:

Die Bots sind ein Problem für alle Spieler

Wieso sind sie so ärgerlich? Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird der Area-Chat durch eine Vielzahl von Bots quasi unbenutzbar. Die automatisierten Chatprotokolle spammen die Areale völlig mit dubiosen Gold-Angeboten zu. Ein normaler Austausch zwischen Spielern wird dabei häufig schwierig.

Zum anderen ist es durch die schiere Anzahl an Bots schwieriger und nerviger geworden, neue Charaktere selbst auf Level 50 zu spielen. Das ist vor allem für ganz neue Spieler abschreckend. Oft muss man sich mit Bots ein Duell um bestimmte Monster liefern, die man für Questabschlüsse benötigt.

Diese Duelle verliert man meistens, da die Bots häufig auch eine Art Speed- oder Teleport-Hack verwenden. Die Erfahrung für neue Spieler leidet unter den Bots extrem.

Was stört im Endgame? Da viele der automatisierten Charaktere nun ebenfalls das Endgame erreicht haben, hört die Farce aber nicht auf, sobald ihr Vern erreicht. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Denn im Endgame von Lost Ark sind Gruppen-Inhalte relevant.

Viele Spieler berichten im Sub-Reddit davon, dass sie vom Spiel automatisch mit Bots zusammengeworfen wurden, welche sich im Raid eher als nutzlose Mitstreiter herausstellen. Auch in Chaos Dungeons bekommt ihr mittlerweile häufig Bots mit in euer Team, wenn ihr sie über das automatische Matchmaking spielt.

Die Bots waren also schon seit Release ein Problem in Lost Ark, seit sie das Endgame erreicht haben, eskaliert die Situation aber völlig und macht vielen Fans das Leben in Arkesia schwer.

“Jeder neue Spieler wird sofort wieder aufhören”

Wie reagiert die Community? Das ist sehr unterschiedlich und reicht bis in verschiedene Extreme. Während sich viele Fans sehr über die Bots aufregen, versuchen einige, es einfach mit Humor zu nehmen. Einige suchen sogar kreative Wege, diese Bots gefangen zu nehmen.

Doch auch wenn man Witze macht und über viel Sarkasmus verfügt, ist die Situation für alle Spieler schwierig, die regelmäßig Zeit in dem MMORPG verbringen möchten. Viele stören sich auch an der Reaktion von Amazon, die neben der großen Bannwelle bisher scheinbar wenig gegen die Bots unternehmen (via reddit).

Der User rigsta schreiben: “Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich die Erfahrung für neue Spieler anfühlt. […] IN den ersten Gebieten gibt es mittlerweile ohne Frage mehr Bots als echte Spieler.”

Auch TheKingsDM ist enttäuscht: “Ich level gerade einen neuen Charakter mit meinem Sohn und wir müssen uns ständig mit teleportierenden Berserkern um Quests streiten. Es ist so dumm, jeder neue Spieler wird sofort wieder aufhören.”

KingCPB schreibt: “Die Bot-Situation wird schlimmer. Manche tauchen schon in Raids und PvP-Matches auf. Sobald Bots gewertete PvP-Matches erreichen, wird das Spiel die gesamte PvP-Community verlieren.”

Wie reagiert Amazon? Es gibt immer wieder kleinere und größere Bannwellen von Amazon. Außerdem haben sie in einem Update bereits einige Goldeinnahmequellen aus dem Early-Game entfernt in der Hoffnung, Bots so einen Anreiz nehmen zu können, überhaupt zu botten.

Sie versprechen, weiter an dem Problem zu arbeiten, gegen die Bots vorzugehen und weitere Taktiken zu entwickeln.

Wie seht ihr das Ganze? Spielt ihr noch Lost Ark und wenn ja, was sagt ihr zu den Bots im Endgame? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

