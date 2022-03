Lost Ark sperrt über 1 Million Accounts, sagt jetzt: „War lediglich ein Schritt im Kampf“ gegen Bots

Neben den technischen Neuerungen und dem Kampf gegen die Bots bekommt Lost Ark auch neue Inhalte. Viele davon sind bereits bekannt, da das Spiel in Korea schon seit Jahren weiterentwickelt wurde und wir in Europa eine noch nicht „vollständige“ Version spielen.

Außerdem seien die Wartezeiten auf den Servern in Mitteleuropa nun deutlich kürzer. Dazu wurden unter anderem schon zur Entlastung die neuen Server in Westeuropa eröffnet . Die Bot-Sperren seien eine der Maßnahmen, um diese Sache noch weiter zu verbessern.

Das sagt Lost Ark nun: In einem neuen Blog Post heißt es, dass der Bann der Accounts lediglich „ein Schritt im laufenden Kampf“ gewesen sei. Es werde bereits an internen Tools und Methoden gearbeitet, um Bots den Zugang zu Lost Ark von vornherein zu verwehren.

Was ist Los in Lost Ark?

