Lost Ark verrät, woran sie gerade arbeiten – Server-Transfers und Matchmaking

Das neue MMORPG Lost Ark hat nach wie vor mit Problemen zu kämpfen. Zu volle Server, Warteschlangen und fehlende Transfer-Möglichkeiten gehören zu den größten. Amazon äußert sich nun dazu, wie der aktuelle Stand ist und woran man gerade arbeitet. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei Lost Ark los? Das neue MMORPG wird nach wie vor von technischen Problemen geplagt, auch wenn diese nicht ganz so schlimm sind, wie bei New World. Immernoch loggen sich täglich über eine Million Menschen gleichzeitig in Lost Ark ein, was dazu führt, dass die Server maßlos überfordert sind.

Stundenlange Warteschlangen sind dabei nur die erste Hürde. Ist man erstmal eingeloggt, kann man oft nicht mit anderen gemeinsam spielen, da die Matchmaking-Server ebenfalls streiken. Auch der Shop ist häufig nicht zugänglich und die Boni der Kristallaura fallen ebenfalls weg.

Das kommt besonders schwer zu tragen, da immer mehr Spieler Stufe 50 erreichen und damit zwingend auf Gruppeninhalte wie die Guardian Raids angewiesen sind, um sinnvoll weiterzuspielen. Gerade diese gehen dann aber nichtmal, wenn ihr eine volle Gruppe habt. Man benötigt teils über eine Stunde, um einen Raid betreten zu können.

Nach einem Server-Down in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar äußerte sich Amazon nun auf Ihrer Website darüber, woran man gerade arbeitet und wie man die derzeitigen Probleme, die Lost Ark begleiten, angehen möchte.

Lost Ark führt neue Region ein, will Warteschlangen vorbeugen

Wie reagiert Amazon? Als erste Reaktion auf die enormen Warteschlangen wurde eine neue Region für Europa eröffnet, um den Zufluss neuer Spieler auf die alten Server zu begrenzen. Der Publisher führt weiter aus, dass man die Kapazität der Server leider nicht weiter erhöhen kann, weswegen der derzeitige Fokus darauf liegt, Spieler von vollen auf leerere Server zu bekommen.

Um das leichter zu machen, hat jeder Spieler, der ein Founder’s Pack vorbestellt hat, erneut eines bekommen. Das könntet ihr dann theoretisch auch auf der neuen Region in Anspruch nehmen und habt somit nichts außer eurer Zeit verloren, solltet ihr auf die neue Region wechseln.

Dieses Paket haben allerdings auch Spieler erneut bekommen, die den Server gar nicht wechseln wollen und freuen sich natürlich über die doppelten Boni. Ob der Plan von Amazon also aufgeht, bleibt derzeit noch abzuwarten.

Der viel ausgesprochene Wunsch nach einem Power-Pass, wenn man den Server wechselt, um direkt auf Stufe 50 weiterzuspielen, bleibt aber ungehört. Laut Amazon ist auch das technisch nicht möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Server-Transfer als Lösung weiterhin in Arbeit

Wie ist der Stand zum Server-Transfer? Das Transferieren eures Charakters von einem Server auf den anderen oder sogar auf eine neue Region würde das Problem der langen Warteschlangen deutlich reduzieren.

Leider ist der derzeitige Stand laut Amazon, dass ein Server-Transfer technisch nicht möglich ist, da die Infrastruktur der Lost-Ark-Server nie darauf ausgelegt war, dass das funktionieren müsste. Derzeit sagt Amazon, dass es keine mögliche Option für einen Server-Transfer gibt.

Im gleichen Satz betonen sie aber auch, dass “sie nicht aufhören, bis alle Optionen vollkommen ausgeschöpft sind”. Die Server-Transfers scheinen bei Amazon also noch nicht vom Tisch zu sein, aber allzu bald solltet ihr damit nicht rechnen.

Noch schlechtere Neuigkeiten zum Matchmaking: Neben der langen Warteschlangen war das größte Problem der letzten Tage, dass das Matchmaking schlichtweg oft nicht funktioniert hat und man daher nicht mit Freunden oder Fremden spielen konnte.

Amazon betont, dass sie das Problem sehen und auch, wie schwerwiegend es ist, sagen aber grob, dass sie gar nicht wissen, wo der Fehler liegt. In der Nacht wurden die Server neu gestartet in der Hoffnung, dass das helfen könnte. Man arbeite gemeinsam mit Smilegate an einer langfristigen Lösung.

Wann die kommt und wie die aussieht, bleibt aber derzeit noch offen. Ihr könnt also leider damit rechnen, dass die Matchmaking-Probleme vorerst fortbestehen.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Es gibt auch gute Neuigkeiten

Was konnte behoben werden? Die Probleme mit dem Shop und der Kristallaura sollten, laut Amazon, behoben sein. In der Nacht wurde ein “vielversprechender” Patch auf den Server gespielt, der den Bezahlbonus stabiler machen soll.

Oft hatten die User das Problem, dass der Premium-Service von Lost Ark, die Kristallaura, einfach nicht funktioniert hat, obwohl sie bezahlt war. Auch der Shop öffnete sich oft nicht, lud lange oder spuckte Fehler aus, wenn man etwas für echtes Geld kaufen wollte.

Diese Probleme sollen laut Amazon nun sehr viel besser sein, wenn auch nicht völlig behoben.

Was ist noch passiert? Auch das Problem mit Gold-Sellern und Bots wurde von Amazon angepackt. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass im Allgemeinen-Chat immer öfter Links zu dubiosen Seiten gepostet wurde, auf denen man Gold für echtes Geld kaufen kann.

Während Amazon daran arbeitet den Ingame-Chat besser zu moderieren und solche Spammer schnell zu bannen, wurde kurzfristig eine Zwischenlösung eingefügt. Den Area-Chat kann man nun erst ab Stufe 35 nutzen, was den Bots ein wenig Einhalt gebieten soll.

Ansonsten rät Amazon derzeit dazu, den Area-Chat einfach auszublenden.

Woran arbeitet Amazon? Der Publisher bestätigt am Ende des Blogposts erneut, dass man sich der aktuellen Probleme bewusst sei. Man arbeite weiter daran, die Matchmaking-Probleme zu verbessern.

Ebenfalls sagt Amazon, dass die Stabilität des Shops und der Kristallaura eine Priorität haben. Weiterhin möchte man weiter an beiden Problemen arbeiten. Sie warnen außerdem schon einmal vor, dass beide Probleme letztlich einen Neustart und eine Serverdowntime mit sich bringen werden. Wann das passiert, ist aber noch nicht bekannt.

Wie sehen eure Erfahrung mit Lost Ark derzeit aus? Spielt ihr das Game aktiv oder verbringt ihr mehr Zeit in der Warteschlange, als im Spiel? Oder geht es euch so wie unseren Autoren und ihr seid auf Stufe 50 gestrandet und könnt kaum Gruppen-Inhalte spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht.