Lost Ark bringt heute Nacht einen Patch – Alles zum Server down

Was müsste Amazon eurer Meinung nach am dringendsten fixen? Habt ihr auch Probleme mit der Kristallinen Aura?

Worum wird sich sehr wahrscheinlich in dem Update gekümmert? Via Twitter teilten die Entwickler mit, dass die derzeit an einem Bug zur Kristallinen Aura arbeiten. Denn diese Aura verschwindet bei einigen Spielern einfach, obwohl sie noch lange laufen sollte.

Wie lange geht die Wartung? Die Server gehen um am 21. Februar um 0:00 Uhr down. Die Wartung soll voraussichtlich zwei Stunden dauern. Von der Wartung sind jedoch nur die europäischen Server betroffen.

Was ist das für ein Update? Das ist derzeit noch nicht ganz klar. Weder im Forum noch über Twitter teilten die Entwickler mit, was sich durch das Update ändert. Wir werden den Abschnitt entsprechend aktualisieren, wenn es es Infos gibt.

