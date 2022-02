Die Kristalline Aura in Lost Ark verleiht einige nützliche Boni, hält allerdings nur 30 Tage. Die Aura könnt ihr für relativ viel Ingame-Währung oder direkt in einem großen Paket kaufen. Das kostet jedoch 50 Euro für drei Monate. Mit einem Trick jedoch kommt ihr an ein deutlich besseres Angebot.

Was ist das für ein Trick? Anstatt die drei Monate Kristalline Aura für 49,99 Euro zu kaufen, solltet ihr zuerst lieber das Stufenabschlusspaket besorgen. Das kostet 1.100 Königliche Kristalle, was umgerechnet 11 Euro entspricht.

Dieses Paket bringt euch alle 10 Level 520 Kristalle. Erreicht ihr mit einem Charakter also Stufe 50, habt ihr insgesamt 2.400 Kristalle verdient. Die Truhen werden auch rückwirkend ausgezahlt, sodass ihr direkt alle Truhen auf Stufe 50 nutzen könnt.

Für die 2.400 Kristalle könnt ihr euch für 5 Monate die Kristalline Aura kaufen (2.100 Kristalle).

Ihr habt im Anschluss noch 300 Kristalle über, benötigt jedoch 420 für den sechsten Monat der Aura. Diese könnt ihr euch jedoch für Ingame-Währung ertauschen. 120 Kristalle kosten etwa 270 Gold.

Natürlich könnt ihr euch auch die Kristalline Aura komplett über Ingame-Währung erspielen. Das wird bei 6 Monaten jedoch recht teuer. Dieser Trick eignet sich also vor allem für Spieler, die gewillt sind, ein bisschen Geld im Shop von Lost Ark auszugeben.

Wo ist der Haken? Es gibt zwei Haken an dem Angebot.

Zum einen könnt ihr nur 1.000 Königliche Kristalle für 9,99 Euro erwerben. Ihr müsst also knapp 20 Euro ausgeben, um an die benötigten Kristalle zu kommen.

Der andere Haken ist, dass es dieses Paket nur einmal pro Account gibt. Ihr könnt den Trick also nur einmal anwenden.

Der YouTuber Shearly hat uns mit seinem Video auf den Trick aufmerksam gemacht. Er zeigt euch das Prozedere auch nochmal Ingame:

Kristalline Aura bringt kostenloses Reisen und mehr Arbeitspunkte

Welche Boni bringt die Kristalline Aura? Die Kristalline Aura hält 30 Tage und bringt verschiedene Boni. Die nützlichsten sind:

Kostenlose Triporter

Geringere Gebühren für Überseedampfer

Geringere Herstellungszeiten auf der Insel

Eine Lebenspunkte-Regeneration von +10 %

Mehr EP pro Minute im Trainingsgelände auf der Insel

Die kompletten Boni findet ihr in diesem Screenshot:

Das ist die Kristalline Aura

Nutzt ihr die Kristalline Aura in Lost Ark? Und wusstet ihr von diesem Trick? Oder kennt ihr weitere Tricks? Schreibt es gerne in die Kommentare.

