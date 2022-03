Lost Ark bringt morgen großes Update mit 8 Stunden Server Down

Das MMORPG Lost Ark bringt am 24. März ein neues Update, welches massig Entschädigungen für die Spieler mitbringt. Außerdem erwarten euch viele neue Mechaniken und Bug-Fixes sowie eine Down-Time. Wir von MeinMMO verraten euch alles zu den Patch Notes und der Server-Wartung.

Was steckt in dem Update? Das wöchentliche Update fällt diese Woche besonders groß aus und das macht sich nicht nur in der Downtime bemerkbar. Es erwarten euch richtig viele neue Inhalte, Entschädigungen und Bugfixes. Am wichtigsten sind aber folgende Elemente:

Ein neues Event mit leichteren Guardian Raids für alle Spieler, damit reagiert Amazon auf die Knappheit bei Upgrade-Materialien.

Die erste PvP-Saison beginnt am 24. März und lässt euch im Rang aufsteigen. Nur 30 Spieler können dabei den besten Rang ergattern.

Massig Geschenke für die Spieler. Darunter sind Pheons, legendäre Karten-Pakete, Skins für Charakter und Pet, neue Mounts und Upgrade-Materialien aller Tiers.

Bug-Fixes für das Arkesia Grand Prix-Event sowie für Quests, Voice-Chat und Übersetzungen.

Ein neues System, was den Bots im Spiel Einhalt gebieten soll. Derzeit verzweifelt die Community nämlich an einer Bot-Flut.

Mit dem Update reagiert Amazon schnell auf die Wünsche der Spieler und die Diskussion um die sogenannte Dead-Zone beim Verbessern von Ausrüstung. Es fällt dabei wesentlich umfangreicher aus als das Update der letzten Woche, welches ebenfalls einige Entschädigungen brachte.

Wie lange geht die Wartung? Die Server gehen um 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit offline. Dann wird der Patch aufgespielt und die Wartungsarbeiten ausgeführt. Diese dauern voraussichtlich 8 Stunden lang an. Die Server sollten also um 14 Uhr wieder online kommen.

Wir halten euch hier selbstverständlich über den aktuellen Stand der Server auf dem Laufenden.

Wir gehen außerdem davon aus, dass ihr einen Patch herunterladen müsst, nachdem die Server wieder online sind, da die Änderungen recht umfangreich ausfallen.

Wöchentliches Update am 24. März – Patch Notes

Genießt Wächter-Raids auf entspanntere Weise! Entspannt euch, spielt und erhaltet Verstärkungsmaterialien als Belohnungen. Es wird die „Schuppe des Gleichgewichts“ eingesetzt, um die Werte des Charakters an die Stufe des Wächters anzupassen, und der Schwierigkeitsgrad wird entsprechend der Anzahl der Teilnehmer am Raid angepasst.

Spieler können Helgaia, Helgaia des Frostes, Lumerus, Ur’Nil, Vertus, Chromanium, Nacrasena, Dunkel-Legoros, Eis-Legoros, Calventus und Levanos herausfordern! Dieses Event, an dem Spieler mit Gegenstandsstufe 250 oder höher teilnehmen können, wird es etwa einen Monat lang geben.

Es gibt das volle Angebot an Verstärkungsmaterial-Truhen Klasse 1, 2 und 3, Metallurgie- und Schneider-Büchern (zur Erhöhung der Verstärkungsrate) und eine Juwelentruhe Klasse 3 zu kaufen – und zwar jede Woche bis zum Ende des Events.

Die Kompetitive Prüfungsarena Saison 1 beginnt nach der Unterbrechung für das wöchentliche Update am 24. März. Die Spieler können sich für den „Team-Todeskampf“-Modus in die Warteschlange stellen und gegeneinander um Ruhm und Belohnungen kämpfen.

Ihr könnt euch über ein Geschenk voller lustiger Kosmetika und nützlicher Materialien freuen. Das Geschenk beinhaltet: Neue Skin-Auswahltruhe: Tier Begleiter-Auswahltruhe: Mokoko Reittier-Auswahltruhe: Moko-Tafel Einheitliche Struktur Lost Ark Erscheinungsbild-Wechselticket Pheons x132 Meneliks Foliant x5 Legendäre Auswahltruhe: Kartenpaket x2



Zusätzlich zu den obigen Gegenständen noch ein weiteres Geschenk für alle, die sich auf die Verstärkung konzentrieren! Beim Öffnen jeder Truhe können die Spieler zwischen den darunter aufgelisteten Optionen wählen. 5 Sprungstein-Auswahltruhen Harmonie-Sprungstein x50 Lebenssprungstein x50 Ehrensprungstein x30 6 Wächterstein-Auswahltruhen Wächtersteinfragment x1000 Wächterstein x1000 Wächtersteinkristall x200 2 Zerstörungsstein-Auswahltruhen Zerstörungssteinfragment x1000 Zerstörungsstein x1000 Zerstörungssteinkristall x200 1 Auswahltruhe: Spezialmaterial zur Verstärkung K1 Metallurgie-Buch x2 & Schneider-Buch x10 K2 Metallurgie-Buch x2 & Schneider-Buch x10 2 Fusionsmaterial-Auswahltruhen Caldarr-Fusionsmaterial x50 Minderes Oreha-Fusionsmaterial x25



Anpassungen für den Arkesia Grand-Prix:

Die wöchentliche Belohnungstabelle enthält jetzt auch Metallurgie- und Schneider-Bücher (zur Erhöhung der Verstärkungsrate).

Es gibt jetzt mehr wöchentliche Verstärkungsmaterialien, um sicherzustellen, dass Spieler für die Teilnahme belohnt werden. Zerstörungssteinkristall (Gebunden) gibt es jetzt in 50er-Paketen und kann bis zu 10x eingelöst werden. Wächtersteinkristall (Gebunden) gibt es jetzt in 150er-Paketen und kann bis zu 10x eingelöst werden.

Ihr könnt jetzt mehr Münzen verdienen, damit ihr leichter die neuen Gegenstände kaufen und euch die gewünschten Belohnungen holen könnt. Chaosdungeons und Wächter-Raid bringen nun bei den ersten beiden täglichen Abschlüssen pro Charakter 125 statt 100 Münzen. Für die tägliche Absolvierung des Großen Preises selbst gibt es nun bis zu 888 Münzen statt 800.

Neues System für Bekämpfung von Betrug und Bots:

In diesem Update gibt es ein neues System, um Bots und betrügerischen Käufen vorzubeugen. Spieler, die ein aktives Steam-Konto und die minimale Kaufanforderung erfüllt haben, um die sozialen Systeme von Steam zu nutzen, sollten davon überhaupt nichts merken.

Spieler, die sich diesen vertrauenswürdigen Status über Steam oder Lost Ark nicht erworben haben, haben eingeschränkten Zugriff auf eine geringe Anzahl sozialer und wirtschaftlicher Systeme. Konkret haben diese Spieler ein geringeres Tageslimit für Käufe bei Steam als „vertrauenswürdige“ Spieler und können Folgendes nicht tun: Handel zwischen Spielern in die Wege leiten (Anfragen können sie jedoch erhalten) Geschenke im Spiel versenden Königliche Kristalle gegen Gold eintauschen Im Spiel Mails mit Anhängen versenden



Weitere Bug-Fixes:

Neue, klarere Mitteilung bei fehlgeschlagenen Einkäufen.

Lokalisierung und Übersetzungen im Spiel wurden überarbeitet und verbessert.

Fehler behoben, bei dem Spieler die Quest „Off to the Races“ annehmen konnten, ohne Stufe 50 zu sein.

Probleme mit dem Sprachchat in Südamerika behoben.

Fehler behoben, durch den Abenteuerinsel-Belohnungen nur einmal während des Wochenendes abgeholt werden konnten.

Fehler beim Weltboss-Erfolg behoben. Spielern, die diesen Erfolg bereits verdient haben, wird er jetzt als abgeschlossen angezeigt.

Was haltet ihr von den Updates? Seit ihr mit den Entschädigungen zufrieden und freut ihr auf das Event? Gibt es noch Dinge, die euch in Lost Ark trotz allem weiterhin stören? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Spannend ist vor allem, ob diese Entschädigungen die Diskussion um das letzte Content-Update, den Argos-Raid, verringern werden. Denn vielen ging es mit den neuen Inhalten deutlich zu schnell.

Lost Ark bringt zu schnell neuen Content, sagt: „Dachten nicht, dass Spieler sauer werden“