Das sagt Lost Ark zum Release auf PS5, Xbox Series X und dem ständigen Vergleich zu Diablo 3

Amazon Games hat jetzt ein Interview zum aktuellen Stand ihres Steam-Hits, des MMORPG Lost Ark, gegeben. Man spricht über mögliche Pläne, für PS5 oder Xbox Series X zu erscheinen, und über die ständigen Vergleiche zu Diablo 3.

Wer spricht da? Der Franchise-Chef von Lost Ark bei Amazon Games, Soomin Park, hat der Webseite VG24/7 ein Interview gegeben.

Soomin Park stammt aus Südkorea, hat dort seit 2001 für den MMO-Riesen Nexon gearbeitet, ist 2006 zu Nexon Nordamerika gewechselt, war eine Weile bei En Masse Entertainment (TERA US) und Krafton (PUBG); seit 2020 ist er bei Amazon Games (via linkedin).

Amazon zieht Release von Lost Ark für PS5, Xbox Series X „in Betracht“

Was sagt er zum Release für PS5 und Xbox? Park sagt:

„Wenn Lost Ark auf Konsolen wirklich etwas ist, das Leute wollen, dann denke ich, dass es etwas ist, dass beide Parteien in Betracht ziehen.“ Soomin Oark

Mit den beiden Parteien meint er Amazon und den Entwickler Smilegate.

Es ist zu beachten, dass Soomin Park nicht spezifisch von PS5/Xbox Series X spricht, sondern nur von „Konsolen“. Wenn koreanische Entwickler aber von „Konsolen“ sprechen, sind damit traditionell die aktuelle Generation von PlayStation und Xbox gemeint.

Wenn Lost Ark für Konsolen kommt, dann wohl erst so 2025 rum

Das weiß man abseits des Interviews: Smilegate sitzt in Südkorea – das ist ein reiner PC&Mobile-Markt. Das einzige „große Spiel“ aus Südkorea, das eine Unterstützung für Konsolen bekommen hat, ist Black Desert, aber auch erst, nachdem sie im Westen erfolgreich waren.

Eine Version für PS5, Xbox Series X für Lost Ark ist also erst jetzt eine wirklich relevante Option, nachdem klar ist, dass Lost Ark im Westen ein großer Hit ist. Bevor man das wusste, hätte es keinen Sinn gemacht, in diese Richtung zu entwickeln. Vor diesem Interview hielt man sich bei der Frage nach einem Konsolenport bedeckt.

Die Aussagen von Park deuten nun daraufhin, dass ein Lost Ark für Konsolen durchaus möglich ist. Bei Black Desert erschienen die Konsolen-Versionen jedoch erst 4 Jahre nach dem Start in Südkorea und dreieinhalb Jahre nach dem Start im Westen. Folgt Smilegate dem Muster von Pearl Abyss hieße das also, dass man mit einem Release für PS5/Xbox Series X erst für 2025/2026 rechnen kann.

2019 stand schon der konkrete Verdacht im Raum, dass Lost Ark eine „Mobile-Version“ plant und ein Upgrade auf die Engine Unreal Engine 4. Dazu weiß man aber noch nicht mehr.

Wir haben uns auf MeinMMO damit befasst, warum Lost Ark im Westen so gut ankommt:

Lost Ark holt Fans von Action-RPGs und MMOs ab

Was sagt Park zu Diablo 3? Park will sich nicht konkret zu den ständigen Vergleichen zu Diablo 3 äußern. Seine Aussage legt aber nahe, dass man sich bewusst ist, mit Lost Ark in eine Lücke zu stoßen, die dadurch entstanden ist, dass solange nichts Neues mehr zu Blizzards Diablo 3 kam.

Offenbar sieht man einen großen Hunger bei Factions von Action-RPGs:

Eine der Sachen, die Lost Ark einzigartig macht, ist die massive Menge an Content, die es euch erlaubt, so zu spielen wie ihr wollt. Wenn ihr eine Solo-RPG-Erfahrung haben und alleine die Story spielen wollt, könnt ihr das machen. Ein beständiger Aspekt des Spiels ist es, dass der Kampf so designt ist, dass er sich befriedigend anfühlt, ob man jetzt alleine oder in der Gruppe spielt. Lost Ark befriedigt sicher die Lust von Fans nach einem Action-RPG, umfasst aber auch MMO-Aspekte so gut, dass es Fans des Genres ebenfalls anspricht. Soomin Park

Park sieht diese Doppel-Rolle von Lost Ark als ein Schlüssel für den Erfolg des Spiels im Westen: Lost Ark gebe Fans von ARPGs das, wonach sie sich sehnen, aber verbindet es ebenso mit der Reichhaltigkeit eines „full MMOs“.

Außerdem sieht Park, die fortschreitende Globalisierung und den Sieges-Zug der koreanischen Popkultur als Gründe für den Erfolg von Lost Ark. Ein Spiel wie Lost Ark sei nicht länger nur auf eine Region beschränkt, heute könne man verschiedene Kulturen aus aller Welt erleben.

In den nächsten Monaten dürften wir noch deutlich mehr Lost Ark bekommen:

