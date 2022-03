Der Gründer einer der wichtigsten MMORPG-Firmen der Welt stirbt mit 54 Jahren auf Hawaii

Der koreanische Milliardär Kim Jung-Ju hat vor knapp 30 Jahren den heutigen Gaming-Riesen Nexon gegründet und war einer der Vorreiter bei MMORPGs. Mit Online-Rollenspielen wie The Kingdom of the Winds und MapleStory prägte er das Genre und etablierte das Free2Play-Modell. Wie seine Firma bekanntgab, ist Kim Jung-Ju mit 54 Jahren in Hawaii gestorben. Er kämpfte mit Depressionen.

Das ist die Nachricht: In einem Statement vom Dienstag teilte Nexon mit, dass ihr Gründer Kim Jung-Ju im Februar 2022 gestorben sei. Zum Zeitpunkt seines Todes war er auf Hawaii, in den USA.

Es heißt:

Bitte entschuldigen Sie, dass wir es nicht im Detail erklären. All seine Familienmitglieder sind am Boden zerstört. Der Verstorbene erhielt eine Behandlung für Depression, die sich leider in letzter Zeit verschlechtert hatte.

Kim Jung-Ju hinterlässt seine Frau und zwei Töchter, die im Teenager-Alter sind.

Viele MMORPG-Fans haben seine Spiele als Kind gespielt

Wie sind die Reaktionen? Der Chef von Nexon USA, Owen Mahoney, sagt in einem Statement, er habe einen Freund und Mentor verloren, einen Mann, der einen unermesslichen positiven Einfluss auf die Welt hatte.

Viele Fans im englischsprachigen Raum erinnern sich an „NEXUS: The Kingdom of the Winds“, ein MMORPG von 1996, das für viele „ihr erstes MMORPG“ war, und das noch aus einer unschuldigen Zeit stammte, ohne Mikrotransaktionen oder Abo-Gebühren. Dieses MMORPG hätten sie als Kind gespielt, heißt es auf reddit, wo man in nostalgischen Gefühlen schwelgt.

Viele zählen Online-Spiele auf, die sie mit Nexon und ihrer eigenen Jugend verbinden, wie Combat Arms, Mabinogi, Vindictus oder MapleStory.

Owen Mahoney, der Chef von Nexon in den USA.

Wer war Kim Jung-Ju? Der Koreaner hat schon in seinen 20ern die Firma Nexon gegründet und mit MMORPGs enormen Erfolg gehabt. 2003 erschien „MapleStory“, das wahrscheinlich berühmteste MMORPG von Nexon. Es war das erste große Free2Play-MMORPG.

Seit 2006 hatte sich Kim Jung-Ju aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen und sich in den letzten Jahren vor allem um wohltätige Projekte bemüht. So hat er 93 Millionen US-Dollar in Kinderkrankenhäuser und Start-Ups investiert.

Free2Play-MMORPG belügt Spieler jahrelang bei Zufalls-System, hat richtig Ärger

Kim Jung-Ju war 2016 in einen Skandal verwickelt. Ihm wurde vorgeworfen, einen Studienfreund bestochen zu haben, der später Staatsanwalt wurde. Es konnte zwar nicht nachgewiesen werden, dass Kim Jung-Ju irgendwelche Vorteile aus der Beziehung zog, er legte damals aber weitere Führungspositionen bei Nexon nieder und zog sich weiter zurück.

2019 plante Kim Jung-Ju seine Anteile an Nexon für etwa 9 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, am liebsten offenbar an Disney, weil er seine Firma dort in besten Händen wähnte. Kim Jung-Ju konnte aber keinen geeigneten Käufer finden.

Er schwor jedoch, seine Anteile an Nexon auf keinen Fall an seine Töchter zu vererben.

Das Vermögen von Kim Jung-Ju wird auf knapp 7 Milliarden US-Dollar geschätzt, er galt als einer der reichsten Männer Südkoreas. Auch wenn seine Firma 2021 in Turbulenzen geriet:

Mann verliert an einem Tag 2,2 Milliarden $ wegen Bitcoin und MMORPG-Skandal

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/11 0 22 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.