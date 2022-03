Lost Ark startet morgen die erste PvP-Saison und nur 30 Spieler können den höchsten Rang erreichen

In Lost Ark startet am 24. März die erste PvP-Saison. Welche Ränge es genau gibt, welche Belohnungen auf euch warten und was die Season sonst so bringt, verraten wir euch hier.

Was ist das für eine Season? Die erste PvP-Saison wird im Modus „Team-Deathmatch“ ausgetragen:

Gespielt wird im 3v3 und es gibt ein festes Zeitlimit

Das Team, das innerhalb dieses Zeitlimits die meisten Kills holt, gewinnt

Wer stirbt, wird nach einer kurzen Zeit wiederbelebt

Den Modus Team-Deathmatch könnt ihr außerhalb der Rangliste problemlos mit einer Gruppe aus Freunden betreten. In der Rangliste jedoch müsst ihr euch alleine anmelden und trefft so auf zwei komplett zufällige Teammitglieder. Das fehlende Zusammenspielen in einer Gruppe haben wir bereits kritisiert.

Wie lange geht die Season? Die Season startet am 24. März und soll etwa sechs Monate dauern. Ein konkretes Datum für das Ende soll künftig noch geteilt werden.

Um an der Season teilnehmen zu können, müsst ihr jedoch die Klasse 1 in den Arenen ohne Rangliste erreichen.

Lohnt es sich die Season zu spielen? Für das Spielen der Season winken euch spezielle Münzen, die ihr bei einem Händler eintauschen könnt. Diese Händler bietet verschiedene Belohnungen an, darunter Verstärkungsmaterialien und EP-Tränke. Die Materialien sollen auch dafür sorgen, dass ihr schneller die Dead Zone im Gearscore überwinden könnt.

Außerdem wird es exklusive kosmetische Belohnungen wie Reittiere und Titel geben. Das Highlight ist natürlich das Erklimmen der höchsten Ränge, die nur wenigen Spielern vorbehalten sind. Basierend darauf wird es auch eine spezielle Belohnung am Ende der Saison geben, die die Entwickler aber erst später ankündigen werden.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Wer den höchsten Rang im PvP will, muss sich ordentlich anstrengen

Wie sind die Ränge aufgebaut? Die Ränge in der ersten PvP-Saison sind an eine Wettkampf-Wertung gebunden. Diese Wertung verbessert ihr, indem ihr Spiele gewinnt und sie nimmt ab, wenn ihr verliert oder wenn ihr zwei Wochen lang an keinem Ranglisten-Spiel teilnehmt.

Die besten 200 Spieler in einer Region werden in einer speziellen Rangliste angezeigt. Für die besten 30 gibt es außerdem einen komplett eigenen Rang. Hier seht ihr die genaue Verteilung mit einer Platzierung oder der jeweiligen Wettkampf-Wertung:

Großmeister: Top 30 Spieler der Region

Meister: Top 31-100 Spieler der Region

Diamant: 2000+

Platin: 1800 – 1999

Gold: 1600 – 1799

Silber: 1400 – 1599

Bronze: 1399

Für die Matches kommt eine Kombination aus regions- und skillbasierter Matchsuche zum Einsatz, um ausgewogene Spiele zu ermöglichen.

Was sind die besten Klassen fürs PvP? Wer ganz oben mitspielen möchte, sollte die Klassen Bardin, Paladin, Todesklinge oder Kunstschützin perfekt beherrschen. Diese gehören zu den stärksten Klassen im Endgame-PvP.

Wer allerdings gerade erst mit dem PvP anfängt, kann sich zuerst an „Einsteiger-Klassen“ wie Berserker oder Artillerist probieren.

Wie stark die jeweiligen Klassen sind, verraten wir euch hier: Lost Ark Tier List 2022: Die besten Klassen für PvE und PvP.

Was sagt ihr zur ersten PvP-Saison? Werdet ihr sie aktiv spielen oder widmet ihr euch nur dem PvE?