New World verspricht größtes Update seit Release, aber verschiebt es 2 Mal – Spieler fragen: Wann kommt es nun?

Schon am 29. März sollte New World mit „Heart of the Madness“ das größte Update seit Release des Spiels erhalten. Am Folgetag gab Amazon Games bekannt, dass sich das Update erneut verschiebt. Ein Problem verhindert die Veröffentlichung. Jetzt ist die Verwirrung groß und die Spieler fragen sich, wann das Update nun erscheint. MeinMMO berichtet über die Neuigkeiten zum „Heart of the Madness-Release“.

Was ist die neuste Entwicklung? New World sollte bereits am 29. März 2022 mit „Heart of the Madness“ das bislang größte Update seit Release des Spiels erhalten. Einen Tag später ist es immer noch nicht online. Hier lest ihr unsere Ankündigung zu dem „Heart the Madness“-Release vom 29. März.

Nachdem „Heart of the Madness“ noch am Tag der Veröffentlichung auf den Morgen des 30. März verschoben wurde, gab Amazon Games am heutigen 30. März 2022 via Twitter bekannt, dass ein Problem die Veröffentlichung des Updates weiterhin verhindere. Ein neues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Bereits gestern, am 29. März, gab es die Information, dass ein während der Tests gefundener Fehler die Veröffentlichung verhindere. Dieser sei erst spät entdeckt worden und müsse vor dem Release behoben werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Es herrscht Unklarheit – „‚Ein Update‘ oder ‚das‘ Update?“

Wieso herrscht unter den Spielern Verwirrung? Da weder das exakte Problem öffentlich kommuniziert wird noch eine genaue Aussage seitens Amazon Games zu dem neuen Release-Datum inklusive Uhrzeit getroffen wurde bzw. getroffen werden kann, ist die Verwirrung unter den Spielern nun groß.

Es ist verständlich, dass die Bestimmung eines neuen Release-Datums derzeit nicht präzise möglich ist. Es bleibt demnach unklar, wie lange Amazon Games für die Behebung des Problems benötigen wird.

Insgesamt sind die „New World“-Spieler hinsichtlich der Verschiebung geteilter Meinung. Während es positiv bewertet wird, dass Amazon Games an den Fehlern arbeite, ehe das Update fehlerhaft veröffentlicht werde, gab es bezüglich der Kommunikation unterschiedliche Ansichten.

Einige Twitter-User deuteten dabei an, dass durch diese Wortwahl unklar sei, ob am besagten Nachmittag ein Informations-Update zu der Situation oder das Inhaltsupdate von New World erscheint. Grund dafür war die Formulierung seitens Amazon Games. Diese sei nicht eindeutig gewesen. In der Meldung heißt es, dass am morgigen Nachmittag (31. März 2022) „ein Update“ folgen wird.

Unter den positiven Kommentar waren wiederum Spieler zu finden, die sich für die Kommunikation bezüglich der Verschiebung bedankten. MeinMMO zeigt euch einige positive sowie negative Community-Meinungen:

In Heart of the Madness erwartet euch mit der Donnerbüchse eine neue Waffe

Die Kommunikation rund um den Release eines Updates ist häufig schwierig. Wenn es dann zusätzlich zu unvorhergesehenen Problemen kommt, ist es in vielen Fällen nicht möglich, präzise zu sagen, wann ein Spiel, ein DLC oder sonstiges veröffentlicht wird.

Während Amazon Games weiterhin an der Veröffentlichung von „Heart of the Madness“ arbeitet, warten viele Spieler gespannt und verfolgen die Kommunikation des Entwicklerstudios.

Falls ihr während des Wartens euer Vorwissen bezüglich des kommenden „New World“-Updates erweitern wollt, präsentiert euch MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Alex mit seinem Test des neuen Dungeons und der Donnerbüchse die perfekte Vorbereitung:

New World: Wir haben die neue Waffe und das neue Dungeon getestet – Lohnt es sich dafür zurückzukommen?