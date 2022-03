New World: Server gehen heute offline – Größtes Update seit Release kommt

Amazon Games verkündet das derzeit größte Update für New World seit Release des MMORPGs. Die Server gehen noch heute, am 29. März 2022, offline, ehe das „Heart of the Madness“-Update die neuen Inhalte präsentiert. MeinMMO weiß, wann die Server mit den neuen Inhalten wieder online sind.

Wann kommt das Update? Noch heute dürft ihr euch auf das bislang größte „New World“-Update seit Release des MMORPGs freuen. Dieses trägt den Namen Heart of the Madness und wird am Nachmittag zur Verfügung stehen.

Amazon Games gab via Twitter bekannt, dass die Server heute um 14:00 Uhr deutscher Zeit offline gehen werden. Anschließend ist eine Ausfallzeit von zwei Stunden geplant. Um 16:00 Uhr deutscher Zeit soll das Update mit den neuen Inhalten verfügbar und die Server wieder online sein.

Gelangt hier zu den offiziellen, englischsprachigen Patch Notes.

„Heart of the Madness“ bringt knackigen Dungeon und neue Waffen

Das bringt das Update: Das zum heutigen Tag größte „New World“-Update seit Release bringt zahlreiche neue Inhalte. Neben der inhaltlichen Erweiterung für die Hauptstory und den Dungeon „Herz des Sturmwinds“, der die Geschichte von Isabella vertieft, wird es auch eine neue Waffe namens „Donnerbüchse“ geben.

MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Alexander Leitsch hat den neuen Dungeon und die Donnerbüchse bereits getestet und seine ausführliche Meinung zu den beiden neuen Inhalten präsentiert. Außerdem beantwortet er die Frage, ob sich eine Rückkehr lohnt.

Neuer Dungeon und der Showdown mit Isabelle

Worum geht es in dem Update? Das „Heart of the Madness“-Update setzt die Hauptstory von New World fort. Ihr folgt Isabella auf dem Weg nach Shattered Mountain und jagt ihr nach. In den Tiefen des neuen Dungeons „Herz des Sturmwinds“ stellt ihr euch der Antagonistin in einem finalen Showdown.

Bei der neuen Waffe Donnerbüchse handelt es sich derweil um eine Fernkampfwaffe mit starkem Schaden auf nahe bis mittlere Distanz. Ihr könnt dabei zwischen zwei Spielstilen wählen, die mittels „Weapon mastery tree“ festlegt werden.

Die Wahl besteht dabei zwischen dem Baum namens „Eindämmung“, welcher Kämpfe auf kurzer Distanz priorisiert und dem Chaos-Baum. Letzterer ist darauf ausgelegt, Abstand zu den Kontrahenten zu halten.

Um New World war es einige Monate ziemlich ruhig. Nach dem großen Andrang zu Release des MMORPGs folgten Monate der Stille. Im Februar 2022 machte Lost Ark deutlich, welches Interesse an MMORPGS besteht und wie wichtig eine ausreichende Menge an (Endgame-)Content ist.

Mit Heart of the Madness erscheint nun die bislang größte Erweiterung für New World. Doch die Frage ist, wie groß das Interesse der Spieler an New World nach all den Monaten noch ist.

Habt ihr noch Lust auf New World oder kehrt wegen des Updates zu dem MMORPG von Amazon Games zurück?