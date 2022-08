Twitch-Streamer sagt: Er hält 90 % der Leute im Chat für Verlierer, aber man braucht sie halt

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wie seht ihr das? Gibt es Streamer, zu denen ihr aufschaut? Unterstützt ihr eure Lieblings-Streamer gerne mit Subs oder Donations, oder seid ihr lieber still im Chat und schaut nur zu? Lasst uns gerne eure Meinungen in einem Kommentar da.

Andere maßen dem Ganzen nicht allzu viel Bedeutung bei. Leute würden zu viel über die Beziehung zwischen Streamern und ihren Zuschauern nachdenken, man solle einfach die Streamer unterstützen, die man unterhaltsam fände. So einfach sei das. (via Reddit )

Die Zuschauer im Chat nahmen es mit Humor und auch Nick brach in Gelächter aus. Doch dann wurde ihm klar: Was bedeutet es für sie als Content Creator, auf diese „Loser“ angewiesen zu sein? Die beiden Streamer wurden sich schnell einig: Sie seien „Loser Farmer“.

Fuck, Nein. Wenn ihr in den Chat auf Twitch schreibt oder auf YouTube kommentiert, schreibe ich euch in 90 % der Fälle als Loser ab.

Insert

You are going to send email to