6 Sekunden im großen Finale von Avengers sorgten für Shitstorms – Regisseurin wollte „zwei Stunden davon, bitte“

Eine Szene in dem großen Finale von Avengers 4: Engame sorgte damals für Diskussionen und vielen negativen Reaktionen unter den Zuschauern. Eine Marvel-Regisseurin wollte jedoch genau davon mehr.

Um welche Szene geht es? Im großen Finale von Avengers: Endgame kämpfen die Helden gemeinsam gegen den Oberbösewicht Thanos und seine Alien-Heerscharen.

Dabei gibt es eine Szene, in der sich die Heldinnen der Gruppe sammeln und zusammenarbeiten, um den Infinity Gauntlet von Thanos vor den Gegnern in Sicherheit zu bringen.

Der Moment polarisierte die Zuschauerschaft. Während einige die Szene als tolle Inszenierung von Frauenpower feierten, kritisieren sie etwa andere als scheinheilig.

Hier seht ihr einen Teaser Trailer zu „The Marvels“:

Die Regisseurin hatte gemischte Gefühle, als sie die Szene sah

Die Regisseurin Nia DaCosta, die an dem kommenden Film „The Marvels” arbeitet, spricht in einem Video von Entertainment Weekly über die Heldinnen-Szene in Avengers: Endgame.

Als sie den kurzen Moment sah, in dem sich die Frauen sammelten, war sie einerseits gepackt, fühlte aber auch eine negative Emotion.

Sie erzählt: „Ich habe, wie viele Frauen auf der ganzen Welt, Avengers: Endgame gesehen und da gab es diese sechs Sekunden, in denen alle Marvel-Frauen zusammen zu sehen waren. Ich hatte Gänsehaut, aber ich war auch sehr genervt.“

DaCosta erklärt, woher das Ärgernis kam: „Ich dachte mir: Zwei Stunden davon, bitte“

Nun erfüllt sich DaCostas Wunsch in gewisser Weise durch The Marvels: „Es war wirklich schön, dass sie sich entschieden haben, einen Team-Up-Film mit drei meiner Lieblingsheldinnen zu machen. Und das war am spannendsten.“

The Marvels unter der Regie von Nia DaCosta dreht sich um das Superheldinnen-Trio Captain Marvel, Ms. Marvel und Monika Rambeau. Ab dem 08. November 2023 könnt ihr den Film in deutschen Kinos sehen.

