„Meine eigene Sterblichkeit starrt mir ins Gesicht“ – Batman-Darsteller nimmt für Rollen immer wieder 40 kg zu oder ab, kann nicht mehr

In Hollywood gibt es einige Schauspieler, die für die Vorbereitung für eine Rolle viele Methoden haben. Für Christian Bale ist es wichtig, der Rolle körperlich so nah zu sein, wie es möglich ist. Deshalb ist er auch bekannt für seine unglaublichen Körpertransformationen, die ihn aber auch fertig machen.

Christian Bale ist nicht nur wegen seiner Rolle als Batman einer der großen Schauspieler in Hollywood.

Für seine Schauspielleistung war er bei den Oscars schon 4-Mal nominiert, für den Film The Fighter gewann er einen Oscar als bester Nebendarsteller

3-Mal verkörperte er Batman in der Trilogie von Christopher Nolan, die auch für Schauspieler Gary Oldman eine große Bedeutung hat.

Er ist bekannt für seine körperlichen Transformationen

Bale scheute sich in der Vergangenheit nicht, für seine Rollen stark zu- oder abzunehmen. Er selbst braucht diesen starken körperlichen Wandel, um sich in die Rollen hineinzuversetzen. Auch für seine Rolle in Vice verwandelte Bale seinen Körper.

Seine wohl erste extreme Transformation legte Christian Bale für den Film The Machinist zu. Für den Film magerte er seinen Körper auf 120 Pfund (ca. 54 kg) herunter. Am Ende der Dreharbeiten wartete aber schon die nächste Rolle auf den Schauspieler in Form von Batman in Batman Begins. Für den Film hatte er 6 Monate Zeit, Muskeln aufzubauen und erreichte 220 Pfund (ca. 100 kg).

Danach ging es mit seinen Filmen so weiter. Mal nahm er wieder für seine Rolle in Rescue Dawn ab, um für The Dark Knight oder Prestige wieder zuzunehmen. Für seine Rolle als Vizepräsident Dick Cheney nahm er wieder 40 kg zu und ist im Film kaum wiederzuerkennen.

In einem Interview mit The Guardian erzählt er, dass er seinen Körper als Vorbereitung für seine Rollen transformiert. Es ist hilfreich, wenn man nicht so aussieht wie man selbst. Er erklärt, wie er nicht einfach in eine Rolle wechseln könne, er brauche eine Distanz zu seinem sich selbst und dies erreicht er, wenn er sich im Spiegel denkt: Ah, das sieht nicht nach mir aus .

Doch diese Transformationen haben auch physische und psychische Folgen. Er hatte zwar bisher Glück, dass er keine bleibenden Schäden erlitten hat, doch er selbst weiß, dass er das nicht so weiterführen kann. Er erklärt in The Times: Ich kann das nicht mehr tun. Ich kann es wirklich nicht. Meine Sterblichkeit starrt mir ins Gesicht.

Die Zeit innerhalb der Rollen ist aber auch psychisch für ihn belastend. Innerhalb seiner Promo-Tour für den Film Mowgli sprach er darüber, dass er das nicht mehr machen kann.

Es ist erbärmlich. Es ist furchtbar. Wenn man abnimmt, hat man nichts davon, außer dass man hungrig ins Bett geht und sich elendig fühlt […] [Gewicht zuzunehmen] ist das komplette Gegenteil. Du verlierst absolut jede Disziplin und frisst wie verrückt. Ich muss damit aufhören, das ist nicht gesund für deinen Körper. Christian Bale (Quelle: esquire.com)

Dies war 2018. Für den 4. Teil der Thor-Reihe von Marvel hat er aber wieder stark abgenommen, um sich in den Bösewicht Gorr zu verwandeln. Bisher hatte der Schauspieler Glück und erlag keine bleibenden Schäden, trotzdem kann es in Zukunft bei solchen Verwandlungen zu gesundheitlichen Problemen kommen.

