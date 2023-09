Christian Bale will wieder Batman sein, aber nur, wenn der richtige Regisseur den Film dazu macht

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Die Batman-Filme, in denen Michael Keaton mitspielte, mussten herbe Kritik einstecken: Das sagte Batman-Regisseur Tim Burton zur Kritik an seinen Filmen: „Diese Leute haben die Rolle nicht verstanden“

Allerdings ist es auch nicht völlig ausgeschlossen: Für The Flash kehrten Geroge Clooney und Michael Keaton in ihren Rollen als Batman zurück. Die beiden spielten ursprünglich 1989 und 1997 die Rolle von Bruce Wayne.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Momentan ist kein neuer Batman-Film bekannt, in dem Christian Bale wieder mitspielen soll. Alle nachfolgenden Filme haben sich nicht mehr mit der Dark-Knight-Trilogie beschäftigt, die in den drei Filmen eigentlich abgeschlossen ist.

Mit Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises ist die Batman-Trilogie eigentlich abgeschlossen. Doch gäbe es noch eine weitere Geschichte zu Batman zu erzählen, wäre Hauptdarsteller Christian Bale bereit, wieder in die Rolle des Fledermaus-Superhelden zu schlüpfen. Doch er hat eine Bedingung an den Film.

Insert

You are going to send email to