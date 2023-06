Flash-Regisseur wird auch einen neuen Batman-Film leiten – Die Community ist wenig überrascht

„The Flash“-Regisseur Andy Muschietti wird auch bei dem kommenden DC-Film „Batman: The Brave and The Bold“ die Regie übernehmen.

Viele spekulierten bereits darüber, wer die Regie zu Batman: The Brave And The Bold übernehmen könnte. Der Flash-Regisseur Andy Muschietti tauchte dabei ganz weit oben auf der Liste der vermuteten Personen auf. Nun wurde die Vermutung offiziell bestätigt.

Batman-Gerüchte offiziell bestätigt

Wie das amerikanische Magazin The Variety heute, am 16. Juni 2023, exklusiv berichtete, wird tatsächlich Andy Muschietti das Projekt als Regisseur übernehmen.

Für die Community auf Twitter ist das keine große Überraschung. So hatte bereits vor einigen Tagen Big Screen Leaks die Neuigkeit des Batman-Regisseurs verkündet, die er laut eigenen Angaben durch mehrere Quellen bestätigen konnte.

Jedoch handelte es sich dabei noch um keine offizielle Ankündigung. Mit der Neuigkeit von The Variety haben wir jetzt aber die Gewissheit, dass die Gerüchte stimmen.

Worum wird es in Batman: The Brave And The Bold gehen? Neben Batman wird auch seine Batfamilie im Fokus der Geschichte stehen. So werden sein Sohn Damian sowie Sidekick Robin ebenfalls wichtige Rollen spielen.

Die Vorlage dazu ist die Comic-Reihe von Grant Marrison. Bis auf den Regisseur ist jedoch noch nicht bekannt, wer darüber hinaus noch an dem Filmprojekt beteiligt sein wird.

Wann hat Batman: The Brave And The Bold seinen Kinostart? Bisher wurde noch kein offizielles Datum bekannt gegeben, an dem der Film auf der großen Leinwand an den Start geht. Jedoch wird vermutet, dass er nicht vor dem Jahr 2025 in die Kinos kommt.

Es gibt aber bereits eine Animations-Serie mit demselben Titel, die zwischen 2008 und 2011 herauskam. Diese dreht sich darum, wie sich Batman mit verschiedenen Charakteren des DC-Universums verbündet, um gemeinsam Bösewichte zu bekämpfen oder Kriminalfälle zu lösen.

