Ezra Miller aus The Flash meldet sich nach Strafanzeigen zu Wort – 1. öffentlicher Auftritt nach 2 hitzigen Jahren

Ezra Miller tritt das erste Mal nach zwei Jahren wieder in der Öffentlichkeit auf. Bei der Premiere zum DC-Kinofilm „The Flash“ wandte sich Miller an Fans sowie Branchenvertreter und sprach zum ersten Mal offen über die Verhaltensvorwürfe und die rechtlichen Probleme, in die Miller verwickelt ist.

Was hat Ezra Miller gesagt? Zunächst bedankte sich Miller öffentlich bei David Zaslav, dem Leiter von Warner Bros. Discovery. Daraufhin folgten Michael De Luca und Pam Abdy, die Direktoren der Warner Bros. Film Group, sowie James Gunn und Peter Safran, die Verantwortlichen von DC Studios.

Miller sei dankbar dafür, dass die beteiligten Personen unvoreingenommen an den Fall herangingen. So bedankt sich Miller mit den folgenden Worten:

[Ich danke für] ihre Gnade, ihr Urteilsvermögen und ihre Fürsorge im Zusammenhang mit meinem Leben. Und dafür, dass dieser Moment Wirklichkeit geworden ist.

Das Studio kündigte an, dass dieser Werbeauftritt der einzige von Miller bleiben wird. Das wird wohl nicht für die anderen Schauspieler wie Sasha Calle gelten, die als Ersatz für Henry Cavill einspringt. Dieser ist nämlich mit dem Dreh einer Warhammer-Serie beschäftigt.

Von Regisseur Andrés Muschietti wurde Miller übrigens mit freundlichen Worten empfangen und für die schauspielerische Arbeit in „The Flash“ gelobt.

Im folgenden Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild von Ezra Miller als The Flash machen:

Was wird Miller vorgeworfen? In den letzten zwei Jahren hat Miller ein turbulentes Leben geführt und zahlreiche Strafanzeigen gesammelt. Im April 2020 ging ein Video viral, in dem Miller eine Frau würgte. Miller wurde laut eigener Aussage zuvor von Jugendlichen provoziert und bedroht.

Im März 2022 wurde Miller in eine körperliche Auseinandersetzung mit Gästen einer Karaoke-Bar verwickelt und im Anschluss verhaftet. Hier soll Miller von einer Person beschimpft und angegriffen worden sein, die sich selbst als Neonazi bezeichnet haben soll.

Doch die Strafverfolgungsserie reißt nicht ab: Im Juni 2022 erließ ein Gericht im Namen der 18-jährigen Tokata Iron Eyes eine vorläufige Schutzanordnung gegen Miller. Laut ihrer Eltern soll Miller auf das damals 12-jährige Kind durch Gewalt und Drogen Einfluss genommen haben. Es folgten eine einstweilige Verfügung in einem anderen Fall mit einem 11-jährigen Kind und eine Haftstrafe aufgrund von Hausfriedensbruch im Januar 2023.

