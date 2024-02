Der Humor von Helldivers 2 entstand, weil der Chef gerne DnD spielte: „Es endet immer damit, dass wir vor Lachen weinen“

Helldivers 2 ist aktuell DER angesagte Koop-Shooter auf Steam und PlayStation 5. Das liegt nicht nur an der durchgehenden Action und den spaßigen Gefechten, sondern auch an dem Humor des Titels. Jetzt hat der CEO des Entwicklerstudios erklärt, wie das Konzept hinter dem Humor des Spiels entstanden ist.

Was sagt der Chef zu dem Humor? In einem Post auf X.com erklärt Arrowhead-CEO und Game-Director Johan Pilestedt, dass das Konzept hinter dem Humor von Pen&-Paper-Rollenspielen wie Dungeons and Dragons oder Cthulhu inspiriert ist. Diese habe er jahrelang gespielt und dabei erlebt, wie die Spieler es immer wieder schafften “alles in eine Farce zu verwandeln”.

Das Konzept stammt aus den Jahren, in denen ich P&P-Rollenspiele gespielt habe, in denen die Spieler es schaffen, alles in eine Farce zu verwandeln. Egal ob Cthulhu oder D&D, es endet immer damit, dass wir vor Lachen weinen. Arrowhead -CEO Johann Pilestedt via X.com

In den Kommentaren unter dem Post schreibt ein Spieler des Shooters, er sei froh, dass Helldivers 2 es mit den Comedy-Einlagen nicht übertrieben habe, da es ja eigentlich ein „ernstes Universum“ sei. Außerdem findet er es gut, dass die Comedy-Momente vor allem durch die Handlungen der Spieler entstehen (via X.com).

Pilestedt antwortete anschließend auf X.com: „Ja, es ist interessant, wie oft Leute meinen, dass alles ein Witz sein muss, wenn es sich um Humor/ Comedy handelt. Der Humor entsteht aus dem Kontrast zwischen der Behauptung, man sei Elitesoldat, und dem, was tatsächlich im Spiel passiert. Wenn alles albern wäre, wäre nichts albern.“

Bereits der Trailer zu Helldivers 2 gibt einen Vorgeschmack auf den Humor des Spiels:

Wie funktioniert der Humor des Spiels? Ob es die absurden Sprüche zur Verbreitung von Frieden, Freiheit und Demokratie sind, oder die kuriosen Ragdoll-Einlagen der Elitesoldaten, die von Explosionen der eigenen Orbital-Angriffe durch die Lüfte geschleudert werden – die Spieler haben in Helldivers 2 eigentlich immer wieder etwas zu lachen.

Der Humor von Helldivers 2 basiert aber nicht auf Witzen, die aus einem Stand-up-Comedy-Auftritt stammen könnten, wie Pilestedt auch in seinem Statement verdeutlicht. Stattdessen wird eine ernstgemeinte Lebenseinstellung der Charaktere überzogen und unsinnig dargestellt. An vorderster Front des Humors steht dabei das Verbreiten von Frieden, indem die Spieler Raketen vom Himmel regnen lassen.

Insgesamt basiert der Humor aber auf den Handlungen der Spieler. Denn ihr seid ernste Elitesoldaten mit einem ernsten Ziel, aber auf dem Schlachtfeld passiert nur Unsinn.

Ihr habt eure Freunde versehentlich weggesprengt? Das ist lustig!

Ihr habt eine Granate geworfen, die an einem Käfer abprallte und euch zurückkam? Ebenfalls lustig!

Ihr testet, was passiert, wenn ihr auf diese komische Rakete schießt, die im Boden feststeckt? Lustig!

Verstärkt wird der Humor durch das ernste Setting: So sollt ihr schließlich böse Roboter und riesige Käfer bekämpfen, um die Menschen zu schützen. Dass das ganze Spiel durch den Kontrast zwischen dem ernsten Setting und dem absurden Humor wie eine Parodie von politischen Vorgängen wirkt, ist etwas, das viele Spieler mögen.

Der Humor des Koop-Shooters zählt zu den Aspekten, die viele Spieler an Helldivers 2 mögen. Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller ist von den absurden Sprüchen und den kuriosen Situationen, die das Spiel bietet, angetan. Für ihn ist deshalb der Humor einer von 5 Gründen, die Helldivers 2 so gut machen: Helldivers 2 ist ein Überraschungshit auf PS5 und Steam – 5 Gründe, die den Shooter so gut machen