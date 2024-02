Helldivers 2 lässt endlich mehr Spieler auf die Server – Warum der Steam-Hit dennoch mit Problemen rechnet

Deutscher Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“

Bereits am vergangenen Wochenende erreichte Helldivers 2 mit über 333.000 aktiven Spielern einen neuen Höchstwert auf Steam, der im Verlauf der Woche nahezu täglich geschlagen wurde. Es ist dementsprechend, dass die Spielerzahlen am Wochenende weiter steigen – besonders, da sie nicht mehr auf maximal 450.000 festgesetzt sind.

Warum werden Probleme erwartet? Wie Pilestedt auf X.com schreibt, erwartet das Entwicklerstudio, dass das neue Anmelde-Limit von 700.000 Spielern am Wochenende erreicht werden könnte. In dem Fall müssten sich die Spieler erneut auf eine Warteschlange einstellen.

