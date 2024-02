Kostenloser Extraction-Shooter zeigt im Trailer rasante Schlachten im Comic-Stil – Startet jetzt auf Playstation und Xbox

Im Dezember 2023 startete ein neuer, kostenloser Extraction-Shooter auf Steam in den Early Access. Jetzt können auch Playstation- und Xbox-Nutzer mitspielen.

Um welches Spiel geht es hier? Hawked ist ein kostenloser Extraction-Shooter, welcher mit bunten Farben, Comic-Stil und rasanter Action heraussticht. Im Dezember 2023 erschien das Spiel bereits auf Steam im Early Access. Jetzt ist es auch auf der PS5/PS4 und Xbox Series X|S live.

Der Trailer zum Konsolen-Launch zeigt jede Menge rasanter Action, Gameplay und die Charakteranpassung:

Was euch in Hawked erwartet? Der Trailer gibt euch einen ganz guten Eindruck von der rasanten Action, die euch in Hawked erwartet:

Als Renegades werdet ihr auf einer Insel voller antiker Ruinen ausgesetzt, um nach Relikten einer vergessenen Zivilisation zu suchen.

Die Ruinen und Tempel stecken voller Fallen, Rätsel und gefährlichen Kreaturen.

Als Team aus drei Personen schlagt ihr euch gegen andere Spieler und Monster, löst die Rätsel und sammelt Glyphen, um das Hauptartefakt zu erlangen.

Ziel ist es, die Insel sicher mit eurer Beute zu verlassen, ohne von der Konkurrenz bestohlen zu werden oder zu sterben.

Comic-Effekte begleiten euch durch das Spiel

Vor allem der Comic-Stil lässt das Spiel dabei herausstechen. Wie im Trailer zu sehen sind die Kämpfe untermalt von Effekten, die an Comics oder Zeichentrickserien erinnern.

Schießt ihr zum Beispiel mit eurer Pistole, wird dies von einem „BANG“-Schriftzug begleitet oder plötzlich tauchen überall kleine Ausrufezeichen auf, wenn ihr eure Gegner überrascht.

Ebenfalls zeigt der Trailer ein bisschen was zum Charaktereditor. Hier seid ihr vor allem in der Farbauswahl ziemlich frei und könnt zum Beispiel eure Haut, Augen und Haare nach dem kompletten RGB-Spektrum auswählen. Damit fügen sich eure Charaktere ebenfalls sehr passend in diesen Comic-Stil ein.

