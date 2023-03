Twitch-Streamer greift zu ungewöhnlichem Mittel, um Cheating-Vorwurf in Tarkov zu widerlegen – Mit fragwüdigem Erfolg

Der Amerikaner Tony “Lvndmark” ist der meistgesehene Twitch-Streamer zum beliebten Shooter Escape from Tarkov. Seit Jahren hagelt es Cheating-Vorwürfe gegen den 28-Jährigen. Nun greift er zu Klebeband und einer Kamera, um seine Unschuld zu beweisen.

Was hat es mit den Vorwürfen auf sich? Lvndmark streamt seit Ende 2019 aktiv auf Twitch und zeigt fast ausschließlich den taktischen Shooter Escape from Tarkov. Mit dessen wachsender Beliebtheit wuchs auch der Kanal des 28-Jährigen.

Mittlerweile hat er über 1 Million Follower und kommt im Schnitt auf knapp 10.500 Zuschauer (via sullygnome). Doch fast die gesamte Karriere des Streamers wird von Cheating-Vorwürfen begleitet. Die Vorwürfe wurden bereits in einem 3 Jahre alten Reddit-Thread diskutiert (via reddit).

Tatsächlich hat Tarkov ein bekanntes Cheating-Problem:

Streamer wird kreativ und teilt seine Perspektive

Wie wehrt sich Lvndmark jetzt? Die meisten Streamer zeigen auf Twitch ihren Haupt-Bildschirm und zusätzlich ihr Gesicht via Facecam. Lvndmark ging am 1. März einen Schritt weiter und befestigte eine weitere Kamera an seiner Stirn. Die soll seinen Blickwinkel einfangen und damit beweisen, dass er auf keinen versteckten Monitor schaut.

Den ungewöhnlichen Schritt ging Lvndmark, nachdem er seinen vorherigen Stream von den Anschuldigungen genervt abgebrochen hatte. Die modische Kombination aus Webcam und Klebeband entstand aus Materialien, die er ohnehin bereits zur Hand hatte. Das Ergebnis ist nicht nur unpraktisch, sondern sieht auch noch herrlich albern aus, wie der Streamer auf Twitter erkennen ließ:

Lvndmark mit Webcam am Kopf

Bereits in den Kommentaren wurde der Streamer gewarnt: Die meisten Kritiker würden ihm dennoch nicht glauben. In seinem Stream erklärte der 28-Jährige, ihm sei schon klar, dass er mit der Aktion wohl niemanden überzeugen werde, aber lustig sei es dennoch.

Wie das Ganze gelaufen ist, könnt ihr euch hier ansehen:



“Ohne Cheats spielt er besser”

Wie kommt die Aktion an? Ziemlich gut. Auf Twitter erhielt Lvndmark bereits 6.000 Likes für seine kreative Lösung, mit einem Höchstwert von etwas über 15.000 Zuschauern war auch der zugehörige Stream durchaus erfolgreich.

Die Stirn-Cam-Methode fand auch bereits erste Nachahmer. Grund genug für den “menschlichen Aimbot” und Shooter-Gott, Michael “shroud” Grzesiek, ein Machtwort zu sprechen: Keine Beweise würden jemals ausreichen, um manche Kritiker zu überzeugen.

Streamer sollten lieber weiter ihr Ding machen. Die tatsächlichen Cheater würden letztlich ohnehin erwischt werden.



Was hat die Aktion gebracht? Außer einigen Lachern und einer potenziellen neuen Twitch-Meta augenscheinlich nicht allzu viel. In einem wohl nicht ganz ernst gemeinten Thread auf reddit wird bereits diskutiert, ob Lvndmark ohne seine Cheats nicht sogar viel besser spiele (via reddit).

Einige Witzbolde auf reddit verweisen darauf, man könne die Cheats von Lvndmark nicht sehen, da er Vibrationen nutzen würde. Damit verweisen sie auf einen Cheating-Skandal, der 2022 die Schach-Welt in helle Aufregung versetzte.

