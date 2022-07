Diablo Immortal ist 1 Monat alt – Wie geht es dem kontroversen Mobile-MMO jetzt?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Falls dem so ist, lässt sich aber auch nicht absehen, wann genau die ersten Updates kommen. Denn noch kann Diablo Immortal nicht in China erscheinen:

Warum genau das so lange dauert, lässt sich aktuell nicht sagen. Blizzard bringt Diablo Immortal am 7. Juli in die meisten asiatischen Länder . Vielleicht ist ab dort zu erwarten, dass mehr Informationen folgen.

Pay2Win vs Free2Play: 2 Clans in Diablo Immortal kämpfen im ultimativen Showdown um ihren Server

So sehen es die Spieler: Viele Hardcore-Spieler haben schon nach wenigen Tagen wieder aufgehört. Die Systeme von Diablo Immortal verbieten es ihnen, so viel zu grinden, wie sie wollen und dabei noch Fortschritt zu erzielen – außer, sie zahlen.

Was ist das Problem? Nach der großen Kritik am Pay2Win-Aspekt von Diablo Immortal haben etliche Influencer dem Spiel den Rücken gekehrt. Selbst die wichtige Service-Website, Maxroll.GG, hat aufgehört, Diablo Immortal abzudecken , weil es mit der Moral nicht vereinbar sei.

Das Interesse am Spiel generell nimmt dagegen aber stark ab. Auf Twitch ist die Zuschauerzahl nach den ersten Tagen drastisch gefallen (via sullygnome.com ). Viele Streamer zeigen mittlerweile wieder lieber Diablo 3, obwohl das schon 10 Jahre alt ist.

Wie steht es jetzt um Diablo Immortal? Zumindest der finanzielle Erfolg von Diablo Immortal hält an. Laut der Analyse-Website AppMagic soll das Mobile-MMO im ersten Monat umgerechnet über 47 Millionen Euro eingespielt haben (via mobilegamer.biz ).

