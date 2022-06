Pay2Win vs Free2Play: 2 Clans in Diablo Immortal kämpfen im ultimativen Showdown um ihren Server

Muss man in Diablo Immortal wirklich viel Geld zahlen, um der Beste zu sein? 2 Clans auf einem US-Server wollen das nun herausfinden und planen dazu einen Showdown beim wichtigsten Endgame-Event des Spiels.

Darum geht es im Showdown: Der Spieler War10ckGaming teilte auf reddit den Plan seines Clans, um die Herrschaft des Servers zu kämpfen. Er ist Teil einer Gilde aus ambitionierten Free2Play-Spielern auf einem US-Server.

Ihre größten Gegner sind ein Clan, den ein sogenannter „Wal“ gegründet hat und der aus Spielern besteht, die viel Geld in Diablo Immortal stecken. Der Plan der Clans ist nun, im Ritus des Exils zu klären, wer wirklich besser ist.

Was ist das für ein Event? Beim Ritus des Exils kämpfen die besten Spieler eines Servers gegeneinander. Der Ritus wird eingeleitet, wenn Schatten-Clans eine bestimmte Menge an Aufgaben erledigt haben. Der Trailer des Spiels zeigt schon, wie das aussieht:

In mehreren Runden wird entschieden, welche der Clans das Recht haben, um die Herrschaft zu kämpfen. Dazu fordern sie dann die aktuellen Unsterblichen heraus. Gelingt ihnen der Sieg, werden neue Unsterbliche gekrönt – quasi die „Herrscher“ über den Server mit bestimmten Vorteilen.

Das Event findet an diesem Sonntag, den 19. Juni, auf dem entsprechenden Server zum ersten Mal statt. Die Gilden kämpfen also auch um die erste Herrschaft überhaupt. Mehr dazu lest ihr in unserem Guide zu Schatten und Unsterblichen in Diablo Immortal.

Pay2Win-Clan zahlt „10.000 US-Dollar pro Spieler“

Wie wollen die Free2Play-Spieler gewinnen? Der Chef des „Pay2Win“-Clans hat War10ckGaming laut eigenen Aussagen zugesichert, dass niemand in seinem Clan weniger als 10.000 US-Dollar bezahlt hat (rund 9.500 Euro). Angeblich habe er sogar alle gekickt, die nicht genug zahlen.

Im Moment plant der Clan von War10ckGaming, ihren Gildenleiter mit Platin zu versorgen, damit er sich einige der besten legendären Edelsteine kaufen kann, ohne dass sie echtes Geld dafür zahlen müssen. Im Video erfahrt ihr mehr zu den Edelsteinen:

Wichtig sei laut einiger Unterstützer, dass der Chef das Set Unberührbarer Scharlatan schnell zusammen kriege. Das ist im PvP offenbar enorm nützlich.

War10ckGaming klingt dabei recht zuversichtlich. Er sagt: während seine Gilde im Reliquiar der Höllen fleißig schon mächtigere Gegner zerlegt, seien die „Pay2Win“-Spieler noch dabei AFK Farm-Spots in der offenen Welt abzugrasen.

Wie stehen die Chancen? Ein Spieler rechnete bereits aus, wie stark Ausrüstung für 0 € gegen die für 33.000 € ist. Das gilt allerdings nur für die Kampfwertung, die lediglich das PvE beeinflusst.

Im PvP ist die Resonanz ein wichtiger Faktor, der Spieler stärker macht. Diese lässt sich durch gute legendäre Edelsteine steigern, die man durch Geld deutlich schneller erhält. Dementsprechend hat der „Pay2Win“-Clan in der Theorie einen großen Vorteil.

Allerdings gab es bisher noch keinen so großen Showdown, in dem ausschließlich zahlende Spieler gegen ausschließlich starke Spieler mit Free2Play-Accounts antraten. Es kann sein, dass Skill schlussendlich doch siegt. Das zumindest war auch schon das Versprechen der Entwickler:

Chefs von Diablo Immortal reagieren auf Pay2Win-Vorwürfe vom größten MMORPG-YouTuber