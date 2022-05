Der Release von Diablo Immortal steht kurz bevor. Schon zuvor gab es jedoch Kritik aus vielen Kehlen, darunter von bekannten Namen auf Twitch und YouTube. MeinMMO hatte die Möglichkeit, mit den Chefs zu sprechen, darunter über das Thema Pay2Win.

Was hat es mit den Vorwürfen auf sich?

Diablo Immortal wird ein Free2Play-Spiel für Android und iOS. Kostenlose Handy-Spiele sind häufig in der Kritik, nur schnelles Geld von den Spielern abgreifen zu wollen.

In der Beta gab es bereits Vorwürfe, dass man 40 Jahre lang für das beste Gear grinden müsste, wenn man nicht mit Echtgeld zahlt.

Einige Youtuber machten daraufhin Videos darüber, wie sehr Diablo Immortal Pay2Win sei. Darunter war auch Asmongold, der größte MMORPG-Streamer der Welt (via YouTube).

Die entsprechenden Videos erhielten teilweise in nur wenigen Stunden mehrere hunderttausend Aufrufe. Asmongold und Co. regen sich über die Items auf, die gekauft werden können und über den Vorteil, den diese mit sich bringen.

Bereits zuvor sprachen die Chefs über den Shop in Diablo Immortal. Seit der Beta habe sich viel getan und zum Release seien Feedback und Kritik der Spieler umgesetzt worden. Was genau sich ändert, wurde jedoch noch nicht verraten.

Im Interview sprachen wir mit Wyatt Cheng (Game Director) und Peiwen Yao (Executive Producer). Die beiden sind maßgeblich an der Entwicklung von Diablo Immortal beteiligt. Wir fragten sie, wie genau sie eigentlich mit solchen Videos und Feedback umgehen

Was ihr hier lest, ist nur ein Ausschnitt aus dem Interview, den wir aber wichtig genug fanden, um ihn euch separat aufzuzeigen. Das vollständige Interview zum Thema Updates, Content und mehr, erscheint bald auf MeinMMO. Hier findet ihr zudem alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

„Jedes Feedback ist ein Geschenk“

MeinMMO: Einige Influencer haben Videos gedreht und veröffentlicht, in denen angebliche Pay2Win-Features aufgezeigt wurden. Die sammelten innerhalb kurzer Zeit hunderttausende Views. Wie steht ihr zu Influencern und solchem Content generell?

Cheng: „Zwei Sachen dazu. Das erste ist, dass ich jeden Spieler dazu ermutige, Feedback zu geben. Wir sagen bei Blizzard: jedes Feedback ist ein Geschenk. Influencer sind natürlich eine Quelle von Feedback.

Wir schauen auch in Foren, Social Media, direktes Feedback … Feedback kommt in vielen Formen. Wir wollen, dass Spieler uns immer sagen, was sie von ihrer Spielerfahrung halten.

Direkt auf diese Videos bezogen: Ich denke, es ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass der beste Weg für den Fortschritt ist, einfach das Spiel zu spielen. Ziemlich viel der kürzlichen Berichterstattung war super fokussiert auf die legendären Edelsteine und tat so, als wäre das das einzige, worauf es ankommt.

Aber das ist wirklich nicht so. Denk‘ mal an deine Diablo-Erfahrung. Es gibt EP und Paragon, die fast noch wichtiger sind auf ihre Weise. Es gibt Gear und legendäre Gegenstände, das soziale Netzwerk und Freunde. In einem MMO ist es wichtig, wie man mit anderen interagiert.

Wenn wir an das Spiel denken, dann denken wir daran, dass Spieler niemals davon ausgeschlossen werden, ihren Charakter weiter zu bringen. An keinem Punkt sollst du sagen: ‚Ah, ich logge nicht mal ein. Es gibt nichts zu tun, ohne Geld auszugeben.‘ Das stimmt einfach nicht.

Du kannst immer neue Items finden. Wir werden niemals Ausrüstung verkaufen. Wir werden keine EP-Boosts verkaufen. Du musst das Spiel spielen, um weiterzukommen. Das ist ein Grundpfeiler des Gameplay-First-Gedanken: der beste Weg, um deinen Charakter zu verbessern, ist zu spielen.“

Yao: „Für uns ist der Schlüssel, verschiedene Wege anzubieten, um das Spiel zu spielen. Einige mögen die legendären Edelsteine und Crests, andere mögen den sozialen Aspekt. Diablo Immortal ist ein kostenloses Spiel und wir werden viele neue Spieler anlocken.

Ich würde mir wünschen, dass diese Spieler ihren eigenen Weg entdecken, um Diablo Immortal in seiner Gänze zu erfahren.“

Wann erscheint Diablo Immortal? Am 2. Juni geht Diablo Immortal offiziell live. Kurz vor Release gab es noch einmal eine Roadmap mit wichtigen Infos zum Launch, darunter die Startzeit. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit werdet ihr dann spielen können.

Ihr könnt Diablo Immortal auf iOS, Android und dem PC spielen, wobei der PC-Client offiziell noch in einer Open Beta ist. Alle Fortschritte werden jedoch später übernommen, weswegen wir von einem Soft Launch sprechen.

