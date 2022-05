Roadmap zum Release von Diablo Immortal – Preload auf PC, Uhrzeit und deutsche Server

Deutscher kostenloser Shooter "The Cycle: Frontier" wird offiziell am 8. Juni für PC bei Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Der Trailer zeigt atemberaubende Grafik.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

In unserem Hub findet ihr alle wichtigen Infos zu Diablo Immortal inklusive Systemanforderungen. Im Video haben wir euch die Inhalte in 2 Minuten zusammengefasst:

Das Spiel erscheint für Android, iOS und PC, wobei Diablo Immortal im Play Store sowie im App Store schon früher zu sehen sein kann. Spielbar ist es aber erst am 2. Juni. Wer sich vorbereiten will, kann das Spiel bereits jetzt vorab laden, zumindest auf PC.

Insert

You are going to send email to