Fans behaupten: Ihr braucht 40 Jahre, um die mächtigsten Items in Diablo Immortal zu kriegen

Brauche ich die Items überhaupt? Laut Nutzer Chrisy_B sind die Edelsteine auf dem maximalen Rang überhaupt nicht notwendig, um am Endgame-Geschehen teilzunehmen. Free2Play-Spieler seien in der Lage, durchaus mitzuhalten, ohne Geld für Upgrades zu zahlen.

In unserem kürzlichen Interview mit den Chefs von Diablo Immortal verrieten sie uns, dass haufenweise Feedback aus der Beta noch eingeführt werden soll. Es wird also noch etliche Änderungen geben, vermutlich auch hier – denn das Thema beschäftigt die Community schon eine Weile.

Dauert es wirklich so lang? Viele Spieler sind nun besorgt, dass sie, ohne zu zahlen, keine Chance haben. Im Vergleich mit anderen Mobile-Games hielten sie es jedoch für wahrscheinlich, dass das tatsächlich so gewollt ist.

Warum dauert es so lang? Zum Aufwerten der Edelsteine waren in der letzten Beta von Immortal verschiedene Gegenstände und Materialien notwendig. Diese bekommt ihr aus anderen legendären Edelsteinen.

Blizzard versprach bereits, dass Casuals eine faire Chance in Diablo Immortal bekommen sollen . Dennoch vermuten nun einige Spieler, dass ihr 40 Jahre oder länger brauchen werdet, um die Edelsteine vollständig aufzuwerten (via reddit ).

Um welche Items geht es? Legendäre Edelsteine gehören zu den besten Items in Diablo Immortal. Sie verstärken eure Attribute und verpassen euch besondere Eigenschaften oder Fähigkeiten, ähnlich wie in Diablo 3.

