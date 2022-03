Diablo Immortal: Release im Juni ist angeblich nur ein Platzhalter – Wann erscheint es wirklich?

In einem Trailer stellt sich das Multiplayer-Spiel Midnight Ghost Hunt vor und erinnert dabei an den Klassiker Ghostbusters.

MeinMMO führte kürzlich ein exklusives Interview mit den Chefs von Diablo Immortal. Dort sprachen sie auch darüber, dass der Release tatsächlich für die erste Hälfte von 2022 geplant sei. Ein konkretes Datum gab es aber nicht. Das vollständige Interview findet ihr ab dem 6. April hier auf MeinMMO im Rahmen von Find Your Next Game .

Was hat es mit dem Release auf sich? Der neue Chef von Diablo, Rod Fergusson , antwortete sofort auf Twitter : Der 30. Juni sei nur ein Platzhalter. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Spiel nicht am 30. Juni erscheint. Aber das Datum ist nicht fest gesetzt.

Das passiert bei Diablo Immortal gerade: Am 28. März hat Blizzard neue Infos zu Diablo Immortal angekündigt. Ihr sollt etwa eure Klassen frei wählen können , braucht also keine Zweit-Charaktere.

Insert

You are going to send email to