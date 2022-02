Diablo Immortal bremst Vielspieler, damit Casuals noch eine faire Chance im Endgame haben

Nach dem Ende der Closed Beta zu Diablo Immortal hat Blizzard veröffentlicht, was sich alles aufgrund des bisherigen Feedbacks für das Mobile-ARPG ändern wird. Eine davon ist die Änderung am Welt-Paragon-Level, die für das Zusammenspiel zwischen Casuals und Hardcore-Gamern essenziell sein dürfte.

Was ändert sich alles in Diablo Immortal? Die Closed Beta von Diablo Immortal war ein voller Erfolg bei den Testern. Doch recht abrupt ging die Beta zu Ende. Doch nach wie vor soll das Spiel 2022 erscheinen und Blizzard hat wohl einige Erkenntnisse aus der Beta gewonnen. Dazu gehören:

Verbesserungen der Social Features und am Multiplayer

Verbesserte Raids

Verbesserungen von Sets

Überarbeiteter PvP-Modus „Kreislauf des Konflikts“

Verbesserungen am „Welt-Paragon-System“

Vor allem der letzte Aspekt ist interessant, denn er regelt das Zusammenspiel von krass unterschiedlich hoch gelevelten Charakteren.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Neues System mit Welt-Paragon-Level soll Spieler zusammenführen

Was ist das zugrunde liegende Problem? Nachdem man in Diablo Immortal das Endgame erreicht hat, kann man weitere Stufen aufsteigen und seinen Helden noch weiter optimieren. Das sind so genannte Paragon-Stufen.

Doch was passiert, wenn in einer Gruppe einige Spieler viel intensiver zocken als andere? Dann sind die Hardcore-Gamer irgendwann lächerlich weit im Level voraus und die Casuals dümpeln auf niederen Stufen herum. Ein effektives Zusammenspiel ist dann nicht mehr gegeben, da die Herausforderung entweder zu leicht oder zu hart ist.

Laut Blizzard hätte man auch eine Art „Energie-System“ einbauen können, dass die Aktivitäten pro Woche limitiert, aber das wollten die Entwickler explizit nicht. Auch ein wöchentliches Limit an XP, die man verdienen kann, war einmal in der Alpha im Spiel. Das kam aber sehr mies bei den Spielern an, wurde daher in der Beta schon wieder gekickt.

Doch wie kann man trotzdem sicherstellen, dass sich verschiedene Spielertypen nicht zu weit voneinander entfernen?

Was hat es mit dem Welt-Paragon-Level auf sich? Die Lösung ist der so genannte Welt-Paragon-Level. Der steigt jeden Tag um 2 Stufen. Wenn jetzt euer eigener Paragon-Level grob im Bereich des Welt-Levels liegt, bekommt ihr ganz regulär XP.

Seid ihr mehr als 4 Level über dem Welt-Level, dann limitiert sich euer XP-Gewinn auf lediglich 25 Prozent der XP, die ihr regulär bekommen würdet.

Doch solltet ihr unter der Welt-Stufe mit eurem Paragon-Level sein, dann sieht die Sache anders aus. Dann bekommt ihr 200 Prozent auf eure XP.

So funktioniert das Welt-Paragon-System

Im Klartext: Niedrige Spieler bekommen doppelte XP, hohe Spieler nur noch ein Viertel der regulären XP. Auf diese Art konnten sich in der Beta bisher Spieler schnell wieder annähern, auch wenn einige sehr viel zockten und andere nur selten online kamen.

Das System limitierte bisher auch die Ausbeute von zerlegten Gegenständen, was aber in der Beta dazu geführt hatte, dass Spieler aktiv vermieden, in Leveln aufzusteigen. Das war freilich nicht im Sinne der Entwickler, weswegen das Zerlegen von Items nicht mehr vom Welt-Level vermindert wird.

So viel zu der Einführung des Welt-Paragon-Levels. Wie findet ihr diese Methode? Fair, da es die Spieler zusammenhält oder eine lästige Bremse? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

