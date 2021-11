Diablo Immortal überzeugt Tester in der Closed Beta – Aber eine Sache stört sie

So viel zu ersten Erfahrungen mit der Closed Beta von Diablo Immortal. Werdet ihr euch das Spiel zum Release anschauen? Dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen!

Weniger gut hingegen kam an, dass Diablo Immortal einem Trend folgt, der schon bei Diablo 3 oft kritisiert wurde: Das Skyillsystem, das schon in Daiblo 3 vereinfacht wurde, ist noch simpler geworden.

Dazu kommt noch der spaßige PvP-Modus , der 30 ausgewählte Spieler am Ende sogar in einem irren Bossfight gegen einen einzigen übermächtigen Spieler antreten lässt.

Diablo Immortal wurde in der Closed-Beta von diversen Testern analysiert und gespielt. Die sind sich weitgehend einig, dass Diablo Immortal ein echter Hit wird. Aber eine Sache, die schon bei Diablo 3 nicht gut ankam, ist auch bei Immortal ein Kritikpunkt. Lest hier alles zu den ersten Testberichten zur Closed Beta von Diablo Immortal auf MeinMMO.

