Es gibt eine Menge (MMO)RPGs für iOS und Android, die mit einem dynamischen Action-Gameplay á la Diablo aufwarten. Doch welche Action-RPGs davon lohnen sich und machen Spaß? Wir von MeinMMO haben eine Auswahl aus den besten Games des Genres für Mobile getroffen.

Was sind Action-(MMO)RPGs? Unter diesem Begriff verstehen wir Spiele mit einem dynamischen Kampfsystem, die Rollenspiel-Mechaniken und einen signifikanten Multiplayer-Anteil besitzen. Im Gegensatz zu statischen Spielen mit Tab-Targeting könnt und sollt ihr hier direkt angreifen, Skills mit Telegrafen als „Skillshots“ ins Ziel donnern und aktiv vernichtenden Angriffen ausweichen.

Diese 4 Action-MMORPGs für Mobile solltet ihr gespielt haben

Wie haben wir ausgewählt? Ausschlaggebend für unsere Auswahl hier sind Spiele des oben erklärten Genres, die auf iOS und Android erschienen sind und auf mindestens 4 von 5 Sterne in den App-Stores kommen. Im Idealfall sind die Games noch mit dem PC oder Konsolen im Crossplay kompatibel. Im Anschluss an unsere Top 4 haben wir noch ein vielversprechendes Action-PRG, das demnächst erscheinen dürfte.´und definitiv ein Hit wird.

Black Desert Mobile

Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: iOS, Android | Release-Datum: 11.12.2019 | Modell: Free2Play

Was ist das? Die Mobile-Version zu Black Desert lehnt sich stark an die PC- und Konsolen-Fassung an, erzählt jedoch eine etwas andere Geschichte.

So trefft ihr auf einige bekannte NPCs, Bosse und auch der berüchtigte Schwarzgeist kommt wieder. Jedoch wurden einige Systeme, wie das Crafting, vereinfacht. Die Auswahl an Klassen wurde ebenfalls reduziert, es sind aber immer noch 13 Stück. Der berühmte Charakter-Editor ist aber auch in der Mobile-Version ein echtes Highlight.

Black Desert Mobile bietet eine wunderschöne Welt zum Erkunden und ein Action-Kampfsystem, das aber auf Wunsch auch im Autoplay läuft. Wer aber selbst Hand anlegen will, hat dazu stets die Option.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Kern-Features? Black Desert setzt auf viel Grind, das Erkunden einer großen Spielwelt und PvP. Das ist schon aus der PC- und Konsolen-Version bekannt und kommt auf dem Mobil-Gerät ebenfalls super rüber.

Allerdings bietet Black Desert Mobile noch Features, die auf der „großen“ Version nicht vorhanden sind, darunter das Camp. Das ist eine Art Basis, auf der ihr Gebäude errichtet, Materialien einlagert und sogar spezielle Missionen startet.

Wer sollte es spielen? Wer Black Desert Online auf PC oder Konsole kennt, der wird sich hier schnell heimisch fühlen. Denn das Gameplay wurde gut auf das Smartphone übertragen, auch wenn es Abstriche bei Crafting und den Klassen gibt.

Das Autoplay ist optional, aber gerade beim Grind oft sogar praktisch. In einem ausführlichen Beitrag hier auf MeinMMO wurde sich außerdem mit den Pay2Win-Vorwürfen auseinandergesetzt, die zu Black Desert Mobile im Umlauf sind.