Beta von Diablo Immortal kommt gut an – „Gameplay fühlt sich an wie Diablo 3, nur besser“

Das Mobile-Game Diablo Immortal brachte am 29. Oktober eine Closed Beta heraus, die nur Kanada, Australien und ausgewählte Influencer spielen dürfen. Zu ihrer eigenen Überraschung sind sie wahnsinnig beeindruckt über das Spiel.

Alle Informationen zur Beta von Diablo Immortal im Überblick:

Weitere Regionen neben Kanada und Australien wurden vorerst nicht genannt.

Die Beta kann nur auf Android-Geräten gespielt werden.

Das Spiel soll bis zum Release 6 spielbare Klassen besitzen.

Es soll sowohl PvE- als auch PvP-Inhalte geben.

Diablo Immortal soll eine Controller-Unterstützung haben.

Außerdem wurde intensiv nach APKs, VPNs und der PC-Version von Diablo Immortal gesucht. Das Interesse an der Beta in Deutschland ist auf jeden Fall auch ausreichend da. Wir von MeinMMO berichten euch, was erste Beta-Tester von dem Spiel halten.

Wann erscheint Diablo Immortal? Ein genaues Release-Datum von Diablo Immortal ist bisher nicht genannt worden. Blizzard nannte nur die erste Jahreshälfte von 2022 als groben Richtwert (via Blizzard).

„Gameplay fühlt sich an wie Diablo 3, nur besser“

Was sagen die Tester der Beta von Diablo Immortal? Die Beta-Tester von Diablo Immortal sind überrascht darüber, wie spaßig das Spiel ist. Sie loben die Grafik, Animationen und Effekte von Diablo Immortal.

Einen Eindruck davon könnt ihr im Video von IceXgame bekommen:

Menü der Charakter-Erstellung von Diablo Immortal

Außerdem gibt es einen Clip vom Streamer jessirocks, der das Spiel bereits mehrere Stunden gestreamt und getestet hat. Der Clip zeigt euch die Animationen, Skill-Effekte und den Kampf von Diablo Immortal (via Twitch).

Ein Zuschauer von jessirocks glaubt sogar, dass Diablo Immortal erfolgreicher werde, als Diablo 4 (via Twitch, ab Minute 57:03).

Ein weiterer Beta-Tester, echohack, gibt euch einen Einblick in die Items des Spiels und wie sie funktionieren (via YouTube). Danach soll euch Immortal beim Looten Bescheid sagen, wenn ihr ein seltenes Item aufgehoben habt. Er lobt das neue Item-System der Beta und die „Exceptional Items“ seien sein neuer Favorit.

Zudem gibt es einen reddit-Thread, in dem sich einige Tester versammelt haben und die Beta ebenfalls loben (via reddit). So schreibt Slimdogggg:

Ich mag es bis jetzt auch. Das Gameplay fühlt sich an wie Diablo 3, nur ein bisschen besser. Ich liebe zudem den Fakt, dass du zu verschiedenen Zonen in der Welt reisen kannst und die voll vertonte Story-Kampagne. via reddit

Er ergänzt in einem folgenden Kommentar noch, dass er die absolut fantastische Musik liebt und das Gameplay total flüssig läuft, Dank der „High FPS“-Einstellung.

Auch EndowedTapir meint dazu:

Ich bin auch sehr begeistert davon, dass alles vertont wurde, das kommt selten in Mobile-Games vor. via reddit

