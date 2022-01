Ohne große Vorwarnung haben die Entwickler das Ende der Closed Beta von Diablo Immortal angekündigt. Am 7. Januar 2022 ist diese vorbei. Zugleich will Blizzard aber noch am selben Tag über die Zukunft des kommenden Mobile-Diablos sprechen.

Das ist die Situation:

Seit Oktober 2021 lief die Closed Beta von Diablo Immortal in Australien und Kanada. Sie wurde im November auf China, Japan und Südkorea ausgeweitet.

Diablo Immortal konnte Tester bisher überzeugen. Blizzard kündigte nun aber recht plötzlich das Ende der Closed Beta an.

Dafür soll am selben Tag ein Livestream des chinesischen Teams stattfinden, in welchem die Entwickler über die Zukunft sprechen.

Wann endet die Beta? Heute, am Freitag, den 7. Januar 2022 um 18:00 Uhr deutscher Zeit ist die Closed Beta von Diablo Immortal zu Ende. Das erklärte Blizzard nur wenige Tage zuvor in einem offiziellen Blogpost. Zuvor war bereits bekannt, dass die Beta lediglich 3 Monate laufen soll.

Im subreddit freuen sich recht viele Fans über das Ende der Beta – aber nicht, weil diese so schlecht gewesen wäre. Die Community will selbst spielen. Aber da die Closed Beta nur in wenigen Teilen der Welt für eine kleine Spielerzahl und nur auf Android verfügbar war, warten nun alle gespannt auf neue Infos. Die kommen aber bald.

Release noch 2022 – Kommt eine Open Beta vorab?

So geht es weiter: Um „19 Uhr“ soll ein Livestream mit Interviews der Entwickler stattfinden. Dort sprechen die Devs auch über die Zukunft von Diablo Immortal. Die Uhrzeit ist lediglich mit 19 Uhr angegeben – was, wenn es sich um chinesische Zeit handelt, 12:00 Uhr mittags in Deutschland entspricht.

Was genau im „Ausblick“ besprochen wird, wissen wir noch nicht. Allerdings soll Diablo Immortal bereits Anfang 2022 starten und dann für Android und iOS verfügbar sein.

Kann ich vorher testen? Es wurde bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass zwischen dem geschlossenen Test und dem Release noch eine Open Beta stattfinden soll. Ob und wann diese kommt, ist aber noch nicht bestätigt.

Dazu steht offen, ob sie auf Europa ausgeweitet wird oder weiterhin auf Asien, Australien und Kanada beschränkt bleibt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein weiterer Test global und mit entsprechenden Servern stattfindet. Ob jedoch auch iOS diesmal eingeladen wird, steht noch offen.

Einige Vermutungen sprechen davon, dass schon diese Woche eine Ankündigung oder sogar der Beta-Start kommt. Mehr dazu werden wir vermutlich im Livestream am 7. Januar erfahren.

Falls ihr Diablo Immortal nicht auf einem Handy spielen wollt, stehen die Chancen gut, dass ihr es über Emulatoren oder Google selbst sogar auf dem PC spielen könnt:

