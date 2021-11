Im Moment liegt es vor allem an den Beta-Testern, Feedback zu geben und an den Entwicklern, dieses umzusetzen. Einige der Experten und Streamer haben schon Probleme wie lange Wartezeiten angesprochen, die bis zum Release behoben werden müssen.

In der Beta wird der Nekromant als neue Klasse zu testen sein sowie neue PvP-Modi und einige verbesserte Features. Auch eine Controller-Unterstützung ist mittlerweile im Spiel. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht: Alles, was wir zur Closed Beta von Diablo Immortal wissen

Wer ist der Lead Producer? Caleb Arseneaux arbeitet seit August 2018 bei Blizzard, also knapp über 3 Jahre. In die Industrie kam er als Entwickler des Indie-Spiels Scribblenauts und dann über Disney zu Blizzard.

