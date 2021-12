Google will die besten Android-Games 2022 auf den PC bringen – Auch Diablo Immortal?

Es wäre also ein guter Schachzug von Google, Diablo Immortal mit in das Programm einzubinden, um damit näher an die Diablo-Fans zu kommen, die größtenteils auf dem PC zu Hause sind.

Auch Diablo Immortal erscheint noch 2022, genauer gesagt in der ersten Jahreshälfte von 2022. Ob sich der Release von Googles Emulator deckt und ihr damit Diablo Immortal direkt zu Release am PC zocken könnt, ist aber noch unklar.

Während Microsoft derzeit ebenfalls an Möglichkeiten arbeitet, eure Android-Games am PC zu spielen, hat Google hier den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Microsoft nicht zwingend Windows 11 voraussetzt. Der neue Google Dienst wird mit Windows 10 und Windows 11 laufen und direkt von Google zum Download bereitgestellt.

