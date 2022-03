In Diablo Immortal braucht ihr keine Twinks – Wechselt einfach im Spiel die Klasse

Wir möchten, dass eure ursprüngliche Klassenwahl eine sinnvolle Entscheidung ist – nicht etwas, das ihr von Session zu Session ändert. Deshalb diskutierten wir über die Grenzen dieses Systems, das euch immer noch die Freiheit geben soll, neue Klassen auszuprobieren, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen. Da das Sammeln von legendären Affixen zeitaufwändig ist, rechnen wir damit, dass Spieler, die sich auf eine einzige Klasse konzentrieren, einige Vorteile haben werden, wie zum Beispiel eine größere Auswahl an verfügbaren Charakter-Builds. Aber der Spaß, jede Klasse frei zu erforschen, sollte viele Leute dazu bringen, im Laufe der Zeit verschiedene Sachen auszuprobieren, so wie es viele von uns im Team bereits getan haben.

In Diablo Immortal jedoch müsst ihr das nicht mehr. Ihr könnt nämlich zu bestimmten Zeiten im Spiel eure Klasse komplett ändern. Dabei sollt ihr laut den Entwicklern nichts verlieren. Eure Werte, Paragon-Level und Errungenschaften sowie die Ausrüstung bleiben bestehen. Ihr bekommt sogar ein Starter-Set an Gear, das zur neuen Klasse passt.

Was für Features sind das? In einem Blog-Post der Entwickler wurden, nachdem wir zuletzt etwas zu Raids erfuhren , diverse Möglichkeiten der „Transformation“ vorgestellt. Also Methoden, wie sich euer Held im Laufe des Spiels teilweise radikal verändert.

Die Entwickler von Diablo Immortal stellen vor, wie die „Transformation“ eures Helden abläuft. Ihr könnt euch nämlich durch besondere Ausrüstung radikal andere Looks verschaffen, aber auch eure Klasse komplett ändern. Was alles gehen wird, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

