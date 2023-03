Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Diablo 4 erscheint schließlich am 6. Juni 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Alle Infos zum Release findet ihr in unserer Übersicht:

Der Fortschritt wird zwischen den beiden Beta-Wochenenden übertragen. Ihr könnt einen Charakter von der Vorbesteller-Beta also in der Open Beta weiterspielen. Danach gibt es aber einen Wipe.

Außerdem wird einer der Weltbosse von Diablo 4 verfügbar sein. Ihr könnt alleine oder in einer Gruppe aus bis zu 4 Spielern zocken. Die Klassen-Auswahl ist zumindest in der Vorbesteller-Beta begrenzt:

Ihr könnt an beiden Beta-Wochenenden den Prolog und den gesamten ersten Akt von Diablo 4 erkunden. Allerdings ist eure Stufe auf 25 begrenzt. Ihr könnt danach noch so viel spielen, wie ihr wollt, levelt aber nicht mehr.

