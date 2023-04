Blizzard hat für Diablo 4 einen wichtigen Stream geplant, der heute Abend stattfinden soll. Dabei werden nicht nur Infos über das Endgame offenbart, sondern auch eine Ankündigung, die bisher geheim gehalten wird. Wann der Stream beginnt und was ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Wann und wo beginnt der Stream? Blizzard hat einen Stream für Diablo 4 angekündigt. Dieser wird am Donnerstag, dem 20. April, um 20 Uhr deutscher Zeit starten. Heute Abend also auf dem Twitch- und YouTube-Kanal von Diablo könnt ihr live dabei sein, wenn die Entwickler Joe Shely und Joseph Piepiora gemeinsam mit Rhykker, einem Gaming-YouTuber und Twitch-Streamer über das Endgame und Updates von Diablo 4 sprechen.

Wir von MeinMMO werden auch dabei sein und begleiten euch live in unserem Ticker mit den wichtigsten Infos. Markiert euch also unseren Beitrag und kommt am Abend zur geheimen Ankündigung zurück.

Falls ihr das Endgame noch nicht kennt, haben wir für euch das passende Video von Diablo 4:

Inhalte und Spekulationen zum Stream von Diablo 4

Worum geht es in dem Stream? Adam Fletcher, der Global Community Development Director von Diablo hat den Stream auf seinem Twitter-Account angekündigt (via twitter.com). In der Ankündigung berichtet er darüber, dass der Stream 90 Minuten lang gehen soll. Die Entwickler werden gemeinsam mit dem Content Creator über folgende Dinge sprechen:

Erkenntnisse von Dungeons und Klassen aus dem Beta-Test

Tiefere Einblicke in das Endgame von Diablo 4

Doch es wird noch weitere Themen geben, unter anderem eine geheime Ankündigung, die der Diablo-Chef Rod Fergusson auf seinem Twitter-Account angeteasert hat:

Warte, warte, warte… PezRadar, ist das der [Stream] mit der geheimen Ankündigung oder sprechen wir da jetzt noch nicht drüber? Ich würde es nur ungern verraten. Übrigens bin ich froh, dass ich gerade Slack benutze und nicht etwas Öffentliches wie Twitter, um das zu fragen. Das wäre das Schlimmste. via Twitter

Während dieser Teaser nun alles bedeuten kann, vermuten schon viele Fans von Diablo 4 konkrete Dinge, die von den Entwicklern erscheinen oder durchgeführt werden könnten.

Was vermuten die Spieler? Es wird in den sozialen Netzwerken, auf Twitter und Reddit wild diskutiert. Dabei freuen sich vor allem Spieler darauf, dass eventuell der Paladin angekündigt werden könnte:

„Die nächste Klasse wird angekündigt! Merkt euch meinen Post, damit ihr über mich lachen könnt, wenn ich komplett falsch liege“ – mein brutalicus6

„Ich denke, sie kündigen den Paladin/Engel/Walküre an, was auch immer es ist! Ich stimme dir zu, lol.“ – stimmt Branimau5 zu

Andere Spieler hoffen darauf, dass eine erneute Beta-Phase vor dem Release gestartet wird, indem ein Fokus auf das Endgame gelegt wird. Da sogar der Chef von Diablo 4 einen solchen Teaser losgelassen hat, könnte es sich dabei um etwas Großes handeln.

Was meint ihr zum Teaser von Rod Fergusson? Glaubt ihr der Paladin oder eine andere Klasse wird angekündigt und präsentiert? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

Diablo 4 steht vor dem Release – Teil 3 startete damals furchtbar, weil Blizzard einen großen Fehler beging