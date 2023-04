Diablo 4 steht vor dem Release – Teil 3 startete damals furchtbar, weil Blizzard einen großen Fehler beging

Bei dem Release von Diablo 3 machte Blizzard einen großen Fehler, den sie Jahre später korrigieren mussten.

Der Release von Diablo 4 ist nur noch wenige Wochen entfernt und der Präsident von Blizzard, Mike Ybarra, gab sogar schon die genaue Uhrzeit zum Release des Action-RPGs bekannt.

Nachdem die Open Beta viel Lob, aber auch harsche Kritik bekam, stellt sich also die Frage: Wie gut wird der Release von Diablo 4 laufen?

Dabei erinnern wir uns an den Release des Vorgängers, Diablo 3, und blicken auf einen großen Fehler, den Blizzard damals machte. Einen Fehler, dessen Fehlen dafür sorgen kann, dass Diablo 4 deutlich besser startet.

Auktionshaus trübte das Core-Gameplay von Diablo

Was war das für ein Fehler? Als Diablo 3 im Mai 2012 veröffentlicht wurde, verfügte es über ein Auktionshaus. In diesem Auktionshaus konntet ihr gefundene Items für die Ingame-Währung „Gold“ oder für echtes Geld kaufen und verkaufen. Blizzard selbst strich sich einen Teil des Geldes ein, dass bei Transaktionen zwischen Spielern bezahlt wurde.

Das Problem mit dem Auktionshaus war allerdings, dass das Ziel eines Diablo-Spielers in der Regel lautet, immer bessere Ausrüstung zu farmen. Das Prinzip des Auktionshauses widersprach dementsprechend dem Core-Gameplay von Diablo – dem Bekämpfen von Monstern und dem Sammeln von Loot:

Ihr musstet nicht tagelang Dungeons laufen, um einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand zu finden. Ihr konntet ihn einfach kaufen.

Danach erledigte man die Endgame-Inhalte noch einige Male und anschließend war die Luft aus dem Spiel raus.

Man hatte kein Ziel mehr, dass man erreichen wollte, weil man keinen Loot finden könnt, der besser war, als die gekaufte Ausrüstung.

Das beschreibt auch der Reddit-Nutzer skylights1 in einem Kommentar von vor 4 Jahren:

Das ‘Echtgeld-Auktionshaus’ verwandelte ‘Vanilla Diablo 3’ in einen Auktionshaus-Simulator mit einem ARPG-Nebenspiel. Es war nicht länger ein Spiel, das man stundenlang spielte, um besser zu werden und immer schwierigere Inhalte abzuschließen. Stattdessen wurde es zu einem Spiel, in dem es darum ging, den besten Loot zu sammeln, um ihn dann im Auktionshaus zu versteigern. Wenn man Glück hatte, konnte man im Auktionshaus genug Geld verdienen, um sein Geld für das Spiel zurückzubekommen und sich dann ein besseres Spiel zu kaufen. skylights1 via Reddit

Spieler hörten mit Diablo 3 auf, nachdem sie Geld im Auktionshaus ausgaben

Was sagen Diablo-Spieler zum Auktionshaus? Wie treffend die Beschreibung von skylights1 war, sieht man an den Geschichten verschiedener Spieler. Der Reddit-Nutzer SeiriusPolaris schrieb beispielsweise vor einem Jahr, dass drei seiner Freunde aufhörten Diablo 3 zu spielen, nachdem sie sich Ausrüstung im Auktionshaus kauften (via Reddit). Ein anderer Nutzer sagt auf Reddit:

Ich hatte einen Freund, der einstieg und 100 Dollar für Gold und Gegenstände ausgab, um in wenigen Stunden von einem Level 1 Barbaren auf Stufe 60 aufzusteigen, mit allem, was er sich jemals wünschen könnte… Wir sind ein paar Dinge gelaufen, er hat noch etwa 2 Tage gespielt und sagte, er sehe keinen Sinn mehr zu spielen.

Etwa 1,5 Jahre nach dem Release von Diablo 3 erkannte Blizzard dann, dass das Auktionshaus keine gute Idee war und kündigte dessen Abschaltung an. Im März 2014, knapp 2 Jahre nach dem Release von Diablo 3, wurde das Auktionshaus geschlossen.

Mit Diablo 4 möchte Blizzard wieder zu dem Core-Gameplay der Spielrehe zurückkehren, alte Fehler vermeiden und den Fokus auf das Besiegen von Monstern und dem Sammeln von Loot legen.

Deshalb soll sich Diablo 4 auch trotz der Shared World nicht wie ein MMO anfühlen, in dem Spieler zum Besiegen eines Bosses Healer oder Tanks in ihren Reihen benötigen. Es soll wieder darum gehen, die beste Ausrüstung zu erfarmen und in bester Damage-Dealer-Manier massig Schaden auszuteilen.

Blizzard möchte nicht, dass sich Diablo 4 wie ein MMO anfühlt – Verspricht OP-Builds und sagt: „Jeder ist eine Art Damage Dealer“