Diablo 4 verrät endlich die genaue Startzeit für den Release – Ab wie viel Uhr geht’s los?

Der Release von Diablo 4 rückt immer näher und Blizzard-Präsident Mike Ybarra verrät, um wie viel Uhr ihr das Action-RPG im Juni zocken könnt.

Mit Diablo 4 erscheint am 06. Juni der neuste Ableger der beliebten Action-RPG-Reihe für PC, PlayStation und Xbox. Die Beta ist schon vorbei und Spieler konnten ein erstes Fazit ziehen, jetzt bereiten sich alle auf den Release von Diablo 4 vor. Doch um wie viel Uhr könnt ihr am Release-Tag zocken?

Start-Uhrzeit für den Release von Diablo 4

Wann startet Diablo 4? Der Präsident von Blizzard, Mike Ybarra, hat am 05. April die genauen Startzeiten für den Release von Diablo 4 bekannt gegeben (via Twitter). Deutsche Spieler können demnach am frühen Nachmittag loslegen.

Wenn ihr die Deluxe oder Ultimate Edition von Diablo 4 vorbestellt habt, könnt ihr bereits 4 Tage vor dem regulären Release spielen und schon am 02. Juni loslegen.

Early-Access-Release (Vorbesteller) – 02. Juni 2023, um 13:00 Uhr

Regulärer Release – 06. Juni 2023, um 13:00 Uhr

Die MeinMMO-Redaktion hat an der Beta von Diablo 4 teilgenommen. So sieht das Fazit von Leya Jankowski, Benedikt Schlotmann und Benedict Grothaus aus:

Bereits bei der Beta durften sich Vorbesteller über einen vorzeitigen Spielstart freuen und ein Wochenende vor allen anderen zocken. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Klassen spielbar – der teilweise overpowerte Totenbeschwörer und der für viele Spieler zu schwache Druide folgten erst am zweiten Beta-Wochenende, an dem jeder teilnehmen konnte.

Das ist beim vollwertigen Release anders. Alle Spieler, die am 02. oder 06. Juni in das Action-RPG starten, können von Beginn an auf alle fünf Klassen zugreifen. Neben dem Jäger, dem Barbaren und dem Zauberer sind auch der Druide und der Totenbeschwörer direkt spielbar.

Alle Infos zum Release von Diablo 4 hat euch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hier zusammengefasst:

Diablo 4: Release, Beta, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht