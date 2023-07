Kurz bevor Season 1 in Diablo 4 live geht, bringt Blizzard noch einen neues Update. Patch 1.1.0b ändert bereits vor dem Release der Season etwas an der Mechanik, die erst noch live gehen muss.

Was steckt im Patch?

Boshafte Herzen gewähren nun immer Rüstung auf Basis ihrer Gegenstandsmacht

Die Weltstufen 3 und 4 haben keine Stufen-Untergrenze mehr

Was bringt die Änderung: Die Änderung an den Weltstufen wurde bereits angekündigt und wird von Fans begrüßt. Die sagen zwar: da muss noch mehr kommen, aber das sei ein guter Anfang.

Bei den Herzen steckt etwas mehr hinter dem Gedanken. Was auf den ersten Blick unnütz wirken könnte, hat einen tieferen Sinn: die Boshaften Herzen sind die neue Mechanik der Season und ersetzen Sockelsteine in Schmuckstücken.

Die meisten Klassen sockeln Schädel in Schmuck, weil diese Rüstung gewähren. Das hieß bis jetzt, dass viele Klassen massiv an Defensive verlieren würden, wenn sie die neuen Herzen stattdessen einsetzen wollen.

Boshafte Herzen sollen richtig krasse Builds ermöglichen und dienen nun zusätzlich als starker Ersatz für die Schädel. Die Änderung ist quasi ein starker Buff für alle Klassen – oder vielleicht eher eine Rücknahme der Nerfs.

Blizzard macht Änderungen von Patch 1.1 langsam rückgängig

Der neue Patch 1.1 trifft in der Community auf große Kritik, weil die Änderungen an den meisten Stellen negativ ausfallen. Farmen wird schwerer, alle Klassen werden schwächer und vieles würde sich nun „träge“ anfühlen, was vorher Spaß gemacht hat.

Blizzard hat bereits einen Notfall-Stream angekündigt, um ein wenig über die Entscheidungen zu sprechen. Was genau die Entwickler dort erzählen werden, wissen wir allerdings noch nicht.

Vor dem Patch haben sich viele Spieler auf Season 1 gefreut. Sie versprachen sich von dem Update, dass sie endlich mehr vom Endgame bekommen, das ihnen zuvor fehlte. Stattdessen betiteln sie Patch 1.1 teilweise als „schlimmsten Patch in der ARPG-Geschichte“ und rufen zum Boykott auf.

Blizzard macht nun Schritt für Schritt einige der kontroversen Änderungen rückgängig. Was sich noch tut in den kommenden Tagen, wird sich zeigen. Mehr Infos zur Season findet ihr in unserer Übersicht:

