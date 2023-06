Die miesesten Defensivwerte sollen deutlich wichtiger werden – Blizzard nennt sogar Termin zum Build-Umbauen

Elementar-Widerstände sind in Diablo 4 viel zu schwach und haben keine Chance gegen die anderen Rüstungswerte. Das soll sich ändern, genau wie eure Builds.

Warum sind die Werte so mies? Einfach gesagt: Widerstände gegen Elemente haben in Diablo 4 schlechte Multiplikatoren. Egal, ob:

Widerstand gegen alle Schadensarten

Widerstand gegen Kälte/Feuer/Gift/Blitz/Schatten

Die Werte skalieren nicht gut und deswegen ist es besser, auf andere Defensivwerte zu setzen:

Schadensreduktion

Rüstung

Mehr Leben

Die Details zum Thema findet ihr hier:

Warum soll sich da etwas ändern? Das Problem ist, dass die Werte eigentlich ziemlich wichtig sind, je weiter ihr ins Endgame von Diablo 4 vorstoßt.

Andauernd werfen euch Gegner Elementarangriffe entgegen, vorzugsweise mit Bodeneffekten, die ein engagierter Totenbeschwörer auch gern mal verdeckt. Die miesen Widerstände sorgen für frustrierende One-Shot-Kills. Besonders die Damage-Klassen leiden unter den starken Treffern.

Das Gute daran: Derzeit braucht ihr euch keinen Kopf um die Elementar-Widerstände zu machen. Ob ihr 80 % Gift-Widerstand habt oder nur die 30 / 40 % vom Amulett – es macht kaum einen Unterschied.

Doch das wird nicht so bleiben, wie Blizzard beim „Campfire Talk“ am 16. Juni bestätigt hat (via youtube.com).

Was soll sich ändern und wann? Die Änderungen sollen mit Season 2 ins Spiel kommen. Es dürfte also mindestens bis Oktober 2023 dauern, bis die Widerstände angepasst werden. Hier findet ihr erst mal die Infos zur Season 1.

Was genau die Entwickler daran ändern wollen, lassen sie vorerst offen. Klar ist aber: Viele Spieler bauen ihre Builds jetzt ohne die Widerstände, da sie als schwach gelten. Kommen die Anpassungen, geht das lustige Build-Basteln und Item-Sammeln wieder von vorne los.

Vorausgesetzt, unsere aktuellen Main-Charaktere sind bei dahin überhaupt noch relevant.

Was wurde beim Campfire-Talk noch besprochen? Der Stream hat viele spannende Infos offenbart und wir haben auf MeinMMO einige Artikel dazu gemacht:

Der Release soll nur der Anfang der Reise sein und schon jetzt sprechen die Entwickler über Änderungen, die erst in einigen Monaten ins Spiel kommen. Selbst zwei Erweiterungen seien bereits in Arbeit und alle Seasons sollen größer werden als das, was Diablo 3 in seinen Seasons geboten hat.

Welche Änderungen wünscht ihr euch aktuell am meisten? Lasst einen Kommentar zum Thema da.