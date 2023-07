Blizzard nerft einen der besten Farm-Spots in Diablo 4 versehentlich zu hart, rudert direkt zurück

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das gewährt mehrere Chancen auf starke legendäre Aspekte und neuerdings sogar einzigartige Gegenstände in einer halben Stunde oder weniger. Dazu ein paar Obolus mit weiteren Chancen auf Legendarys aus Event-Truhen. Kaum ein anderer Spot ist zum Farmen so gut.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So reiche es vielleicht für eine Kiste, wenn man die gesamte Stunde der Höllenflut aufbringen will. Mit dem Hotfix sollte es nun wieder schneller gehen und 2-3 Kisten sollten möglich sein.

Das hat Blizzard geändert: In einem Post im Forum schreibt Community-Chef Adam Fletcher, dass Gegner in Höllenfluten wieder mehr Anomale Glut fallenlassen. Diese Währung braucht ihr, um Kisten in der Flut zu öffnen.

Insert

You are going to send email to