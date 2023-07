Diablo 4 Season 1: Alle neuen Uniques und legendären Aspekte in der Übersicht

Das Update für Season 1 ist da und mit ihm neue Uniques und legendäre Aspekte, denen Spieler schon jetzt nachjagen können. Wir zeigen euch, welche Items und Effekte ihr in Diablo 4 erwarten könnt, damit ihr zum Start von Season 1 vorbereitet seid.

Wann startet Season 1? Die erste Season von Diablo 4 startet am Donnerstag, dem 20. Juli um 19 Uhr. Um an der Season teilnehmen zu können, müsst ihr einen saisonalen Helden erstellen. Nähere Infos, was euch in Season 1 erwartet, haben wir euch in unserer Übersicht zusammengefasst:

Schon am 18. Juli veröffentlichte Blizzard ein Update mit allen Neuerungen, die euch in Season 1 unterhalten sollen. Die Items sowie Balance-Changes können schon jetzt im ewigen Realm begutachtet werden. Season 1 hingegen erst am 20. Juli.

Wir listen euch nun alle neuen Uniques und Aspekte auf, die ihr in jetzt schon ergattern könnt, wenn euch das Glück hold ist.

Diablo 4: Alle neuen Uniques in Season 1

Das müsst ihr beachten: Alle neuen Uniques und legendären Aspekte können mit Glück im ewigen oder saisonalen Realm in ganz Sanktuario gefunden werden. Die Uniques werden erst ab Weltstufe 4 fallen gelassen, während legendäre Aspekte in jeder Weltstufe zu finden sind.

Solltet ihr die besten Alptraum-Dungeons suchen, um solo zu farmen, haben wir für euch die passende Übersicht: Diablo 4: XP solo farmen – Tier List zeigt die besten Alptraum-Dungeons, um sich schnell zu leveln

Allgemein

Ahavarion, Stab von Lycander (über-einzigartiger Stab – Weltstufe 4): Nach dem Töten eines Elitegegners erhaltet ihr 10–20 Sekunden lang einen zufälligen Schreineffekt. Kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten.

Kommentar der Entwickler: Ahavarion, Stab von Lycander, wird extrem selten fallen gelassen. Wir wünschen euch viel Glück dabei, ihn den Armeen der Brennenden Höllen abzunehmen.

Barbar

Blauzorn (einzigartiges Schwert): Glückstreffer – eure Kernfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 20%, Gegner 3 Sekunden lang einzufrieren und ihnen 0,75–1,5 Kälteschaden zuzufügen.

Druide

Fleischwolf (einzigartiger einhändiger Streitkolben): Schwächendes Gebrüll und Blutgeheul fügen vergifteten Gegnern in der Nähe 0,5–1,0 Schaden zu.

Totenbeschwörer

Lidlose Wand (einzigartiger Schild): Glückstreffer – wenn ihr einen aktiven Knochensturm habt und einen nicht vom Knochensturm betroffenen Gegner trefft, besteht eine Chance von 5–25%, dass an seiner Position ein zusätzlicher Knochensturm erscheint. Jeder eurer aktiven Opferboni erhöht diese Chance um 25% und die maximale Anzahl an zusätzlichen Knochenstürmen um +1.

Jäger

Adlerhorn (einzigartiger Bogen): Durchschlagender Schuss hat eine Chance von 30–80%, einen Pfeil abzuschießen, der von Wänden und der Umgebung abprallt. Wenn ihr Gegner mit Durchschlagender Schuss von hinten trefft, werden sie 3 Sekunden lang verwundbar.

Zauberer

Der Oculus (einzigartiger Zauberstab): Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet ihr an einem zufälligen Ort.

Kommentar der Entwickler: Die einzigartigen Gegenstände Blauzorn und Fleischwolf haben pauschale Schadenseffekte, die mit Macht skalieren. Zum Beispiel: Mit einer Gegenstandsmacht von 820 verursacht Blauzorn 3359–6718 Schaden.

Diablo 4: Alle neuen legendäre Aspekte in Season 1

Allgemein

Verwegenheit (vielseitiger Aspekt): Wenn mindestens 5 Gegner in eurer Nähe sind, betäubt ihr sie 2–4 Sekunden lang. Dieser Effekt nur einmal alle 20 Sekunden auftreten.

Wenn mindestens 5 Gegner in eurer Nähe sind, betäubt ihr sie 2–4 Sekunden lang. Dieser Effekt nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Feigheit (Mobilitätsaspekt): Ihr erhaltet 20–40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ihr euch von verlangsamten oder unterkühlten Gegnern fortbewegt.

Barbar

Ahnensturm (offensiver Aspekt): Ansturm ruft 4 Urahnen herbei, die ebenfalls Ansturm mit 50–100% des normalen Schadens einsetzen.

Druide

Unterirdisch (offensiver Aspekt): Die aktive Fähigkeit von Giftranke wirkt auch Erdrutsch in einem Kreis um euch. Erdfertigkeiten fügen vergifteten Gegnern 10–20% mehr Schaden zu.

Totenbeschwörer

Blutstacheln (offensiver Aspekt): Blutlanze verbraucht Blutkugeln, die ebenfalls Lanzen beschwören. Jede zusätzliche Blutlanze verursacht 20–50% des normalen Schadens und priorisiert nicht aufgespießte Gegner.

Jäger

Seuchenspitzen (offensiver Aspekt): Jeder dritte Einsatz von Einstich hat Giftinfusion mit 100–150% der normalen Stärke.

Zauberer

Sengender Schutz (offensiver Aspekt): Nachdem ihr 200–100 Mana verbraucht habt, ist Eure nächste Feuerwand kostenlos und zerstört kleine Geschosse.

Das waren alle neuen Aspekte und Uniques, die es in Season 1 zu ergattern gibt. Viele davon hören sich interessant an, doch die Mehrheit der Spieler sind nicht zufrieden mit dem neuesten Update. Ein Fan spricht sogar davon, dass 95 % des Spielspaßes minimiert wurde. So heftig ist die Kritik zum Update ausgefallen: