„Nennt ihn einfach Goblin“: Fans kritisieren ikonischen Gegner in Diablo 4, der eigentlich glücklich machen soll

Der Schatzgoblin ist in Diablo 4 der schwächste Gegner, da er die Spieler nicht angreifen kann. Wird er getötet, bevor er fliehen kann, hinterlässt er den Inhalt seines Beutels. Doch viele Spieler sind enttäuscht davon, dass sich in dem Sack keine Schätze befinden. Sie machen ihrer Wut nun auf Reddit Luft.

Was sind Schatzgoblins? Die Goblins tauchen zufällig auf und rennen mit ihrer fetten Beute vor den Spielern davon. Wenn er vor seiner Flucht getötet wird, hinterlässt er einige Gegenstände und Gold. Der Schatzgoblin hatte schon in Diablo 3 seinen Auftritt und dort seltene Gegenstände fallengelassen.

Er soll eigentlich schon vom Namen her besonderen Loot fallenlassen. Doch ein User findet, dass der Name in Diablo 4 zu Missverständnissen führt. Er sollte viel eher nur „Goblin“ heißen. Andere gehen einen Schritt weiter und würden ihn sogar „Müllgoblin“ nennen, weil er nur Müll mit sich herumträgt. (via Reddit.com)

Damit ihr viel Platz für Schätze habt, geben wir euch einen Tipp zum Aufräumen eures Inventars:

Was ist das Problem? Der Schatzgoblin würde ihm und anderen Usern zufolge keine seltenen Gegenstände fallenlassen, von Uniques ganz zu schweigen. Sie würden den Goblin zwar jedes Mal jagen, doch sie werden durch den Goblin nie entlohnt.

Ein User macht sich über die Situation lustig und erklärt, dass der Schatzgoblin sein Bestes tun würde. Allerdings leide auch der Schatzgoblin unter der Inflation und könne deshalb seine Rechnungen kaum noch bezahlen.

Ein weiterer Spieler meint, dass der arme Schatzgoblin in der Preseason so oft verprügelt wurde, dass er nun erst einmal seine Vorräte in Season 1 aufstocken müsse.

Sind alle User der gleichen Meinung? In den Kommentaren des entsprechenden Reddit-Threads gibt es viele Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Bei einigen Usern droppe der Schatzgoblin nicht nur legendäre Gegenstände, sondern sogar Uniques.

Diese positiven Erfahrungen konnten Spieler bislang mit dem Schatzgoblin machen:

PresenceAvailable516: „Ich habe gestern zwei Legendaries vom Goblin bekommen. Bist du dir sicher, dass sie diese nicht droppen?“

akballow: „Ich habe neulich ein Legendary und ein Unique von einem bekommen. Bislang mein bester Drop.“

Alarchy: „Ich habe seit Beginn von Season 1 drei Uniques von Goblins bekommen. Sie droppen manchmal seltene Gegenstände.“

Einige User vermuten, dass die Weltstufe etwas mit dem Drop der Legendaries zu tun haben könnte. Erst ab Weltstufe 3 gibt es nämlich einzigartige Gegenstände zu finden, die für viele Builds enorm wichtig sind.

