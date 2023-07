Diablo 4: Ein Bug macht den harmlosesten Feind zur tödlichen Falle

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was sagt Blizzard dazu? Wie Kotaku berichtet , handelt es sich tatsächlich um einen Bug und Blizzard weiß von dem Fehler. Der Fehler soll in einem der nächsten Patches noch vor dem Start der ersten Saison behoben werden.

Was sind Schatzgoblins? Eigentlich freut man sich als Spieler in Diablo 4 über die Schatzgoblins. Sie können zufällig spawnen und droppen beim Erledigen eine große Menge Loot. So richtig wehren tun sie sich dabei nicht, sondern versuchen, vor euch zu fliehen. Wenn ihr zu langsam seit, verschwinden sie durch ein Portal.

