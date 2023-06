Der schwächste Gegner in Diablo 4 beendet Hardcore-Run auf Level 85 – Auf Twitch, damit’s alle sehen

Ein Schatz-Goblin ist normalerweise der schwächste Gegner, den Diablo 4 zu bieten hat. Er soll eigentlich nur sterben und Beute hinterlassen. Aber einer dieser kleinen Teufel hatte jetzt seinen größten Moment: Er tötete eine Zauberin auf Level 85 im Hardcore-Modus. Und das auf diabolische Art.

Warum sind Schatz-Goblins die schwächsten Gegner? Schatz-Goblins sind eigentlich sowas wie wandelnde Loot-Truhen in den Diablo-Spielen. Sie wehren sich nicht, laufen nur weg und lassen sich von Spielern killen.

Die Schwierigkeit besteht darin, sie zu erwischen, weil die kleinen Wiesel flink und nur darauf aus sind, vor dem Spieler zu fliehen und ihrem gerechten Schicksal zu entkommen. Sie schlagen nicht zurück. Sie sind nur dafür da, zu sterben und jenen funkelnden Loot zu hinterlassen, den wir so mögen.

Daher ist es eigentlich unmöglich, an so einem Schatz-Goblins zu sterben. Eigentlich.

Twitch-Streamer stirbt saudoof an Schatzgoblin in Diablo 4

Wie ist der Spieler denn dann gestorben? Der Twitch-Streamer Killthuzad streamte ohne Headset auf Twitch und zeigt nur Gameplay. Er hatte mit seiner Zauberin im Hardcore-Mous bereits Level 85 erreicht und kam gut voran.

Nach knapp 5 Stunden in einem Stream war er in einem Albtraum-Dungeon, ging durch eine Keller-Tür und traf auf einen Level 91 Schatz-Goblin. Er nahm den kleinen Kerl kaum wahr, fror ihn auf der Stelle und tötete ihn, ohne so richtig hinzuschauen.

Er lief dann rasch in die Leiche des Gegners rein, um zu looten. Schwerer Fehler.

Doch was der Spieler nicht wahrnahm: Der Schatz-Goblin hatte ihm ein Abschiedsgeschenk hinterlassen, einen „Death Pulse“: Das ist eine Eigenschaft von Monstern, die nach ihrem Ableben ein tödliches Blitzschadensfeld auf dem Boden hinterlassen, das kurz darauf zündet.

Der Streamer hatte das gar nicht wahrgenommen, den Schaden des Felds voll kassiert und seine Zauberin war ein One-Shot, war sofort tot.

Es ist vielleicht ganz gut, dass der Streamer in dem Moment kein Mikrofon hatte. Man kann sehen, was in dem Moment wohl in seinem Kopf vorging. Er schaut ungläubig drein, steht dann erstmal auf, vergräbt das Gesicht in den Händen und weiß nicht, wohin mit der Energie. Kurz danach war sein Stream zu Ende – er hatte für den Tag genug von Diablo.

Sein Charakter ist tot, er muss von vorne anfangen, das tat ihm wohl richtig weh. Aber der Goblin hatte seine Rache. Das kommt davon, wenn man die kleinen Mistkerle so übel behandelt und ihnen nicht den Respekt zollt, der ihnen gebührt.

Hardcore-Tode in Diablo 4 tun richtig weh:

